Джо Байдън и секретните документи: Записки по един скандал

С лед като се наложи главният прокурор на САЩ Мерик Гарланд да назначи специален прокурор, който да води разследването за откритите поверителни документи в имоти, ползвани от Джо Байдън, докато е бил вицепрезидент, стана ясно, че резултатът от инициираното от демократите разследване срещу бившия държавен глава Доналд Тръмп вече не е предвидим. Непредвидим обрат обаче застрашава и заключителната част от мандата на Байдън и издигането му за кандидат на изборите през 2024 г., коментира в. "Вашингтон таймс".

Още пет страници секретни документи бяха открити в къщата на Байдън

Друг специален прокурор вече разследва дали Тръмп и негови сътрудници са съхранявали неправилно секретни документи в имението му във Флорида, след като той сдаде поста през 2021 г. и впоследствие се опита да възпрепятства федерално разследване. Сега обаче беше даден старт на разследване за изнасянето и държането на поверителни документи от времето, когато Байдън е бил вицепрезидент на Барак Обама, и откриването им в неговия дом и в някогашния му офис в мозъчен ръст.

Скандал с Байдън и секретни документи в САЩ

Съгласно дългогодишна практика, отбелязва изданието "Политико", на действащ президент не може да бъдат повдигани обвинения във федерално престъпление. Това изглежда прави невъзможни всякакви криминални обвинения срещу Байдън, поне докато е на поста, но не гарантира защита на негови сътрудници и съветници, ако се окажат част от престъпни действия. Тази практика помогна да бъде предпазен Тръмп, докато беше държавен глава, а специалният прокурор Робърт Мълър го разследваше, припомня Ройтерс.

Тръмп изтъква в своя защита, че преди да си тръгне от Белия дом е разсекретил всички документи, намерени в Мар а Лаго, и те са били съхранявани по сигурен и надежден начин.

Тръмп: Щях сам да предам документите, ако ми ги бяха поискали

Байдън първоначално възприе същата защитна линия, запитан за поверителните документи, открити в гаража му в Уелмингтън, където е прочутият му Шевролет Корвет от 1967. "Между другото моят корвет е в заключен гараж. Ясно, нали. Така че е не като да седи на улицата", изтъкна президентът. Заради епизода с гаража негови критици сложиха на това разследване етикета "Кар а Лаго" ( от кар – на английски автомобил).

Както изтъква в коментар в. "Вашингтон таймс", криминални разследвания в Атланта, Вашингтон и Ню Йорк, насочени срещу Тръмп, до края на годината ще покажат дали прокурори и демократите ще надделеят в отколешните и дългосрочни усилия да го изпратят зад решетките.

ФБР обискира имението на Доналд Тръмп във Флорида

Джонатан Търли, преподавател по право в университета "Джордж Вашингтон", смята, че съдебно разследване срещу Тръмп заради неправилно боравене със секретни документи има опасност да предизвика бумерангов ефект у избирателите, които подозират прилагане на двоен стандарт. "Има много избиратели, които се отнасят скептично към мотивацията както на медиите, така дори и на ФБР", отбелязва Търли, цитиран от "Вашингтон таймс".

"Когато гледате как различни прокурори разследват Тръмп на шест различни фронта, това може да има обратен ефект. То може да потвърди опасенията на някои избиратели , че това е политическо преследване". Търли отчита, че наказателното разследване в Мар а Лаго е "сериозна работа", но добавя, че откриването на документите на Байдън "усложнява наратива", че Тръмп е извършвал неправомерни действия. Самият Тръмп нарича разследването на документите в Мар а Лаго "гигантска далавера".

Междувременно, връщайки се на случая с Хилари Клинтън, която избегна наказателно преследване за това, че е имала частен имейл сървър в дома си, бившият федерален прокурор Андрю Маккарти написа във в. "Ню Йорк пост", че ако на двамата (Клинтън и Байдън) им се размине, няма как министерството на правосъдието да оправдае повдигането на обвинения срещу Тръмп.

"Бъркотията с документите на Байдън може да се превърне в един от най-големите скандали в американската история", извежда в заглавие коментар на сайта на телевизия "Фокс нюз". В анализа си Брет Толман пише, че използването на американското министерство на правосъдието като политическо оръжие най-после се е ударило на препъникамък, когато Мерик Гарланд се е оказал натясно и е бил принуден да назначи специален прокурор за документите по случая "Кар а Лаго".

Авторът посочва, че съдържанието на тези документи има потенциал да стане "един от най-големите скандали в историята на нашата страна". Анализът припомня, че от години сме свидетели как правосъдното ведомство протака разследването срещу Хънтър Байдън (син на Джо Байдън) във връзка със скандала около неговия лаптоп. Твърденията, които се съдържат в документите на този преносим компютър, разкриват, че членове на семейство Байдън, включително "големият шеф", може да са се облагодетелствали финансово от отношенията си с Украйна и Китай. И ако някои от тези поверителни документи, открити в мозъчния тръст на Байдън и в гаража му, имат нещо общо със скандала "пари срещу облаги", играта свършва, прогнозира авторът.

Откриването на документите у Байдън е станало преди повече от два месеца, преди междинните избори през ноември, подчертава "Фокс нюз". Това означава, че Гарланд е бил наясно за назряващия скандал по времето, когато уведомяваше обществеността, че назначава специален прокурор, който да разследва документите, намерени у Тръмп.

Biden is claiming to have been left completely in the dark about how classified documents from secure government facilities ended up in his office, his home and his garage, writes @FreemanWSJhttps://t.co/dLUxjaHUEx