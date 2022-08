Тръмп: Щях сам да предам документите, ако ми ги бяха поискали

Б ившият държавен глава на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всички иззети от ФБР документи са "класифицирани", и добави, че ако са му били поискани, е щял да ги предаде на правосъдното министерство.

Съдия Брус Райнхарт, същият съдия, който е подписал заповедта за претърсване, публикува текста на заповедта и списъка с иззетите вещи по искане на американското правосъдно министерство, след като главният прокурор Мерик Гарланд обяви, че има "голям обществен интерес по темата".

„Уолстрийт Джърнъл”: ФБР намери класифицирани документи в дома на Тръмп

Самият Тръмп също подкрепи "незабавното" публикуване на заповедта. Правосъдното министерство е уведомило съдията, че адвокатите на бившия президент не възразяват срещу предложението да бъде обнародвана.

Вчера стана ясно, че ФБР е иззело документи с гриф "строго секретно" от имението Мар а Лаго във Флорида на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, според съдебни документи, огласени след като федералният съд разсекрети заповедта за извършения по-рано през седмицата безпрецедентен обиск.

Доналд Тръмп със съмнения за подслушване

Според списъка с иззетите вещи, при претърсването в понеделник агентите на ФБР са конфискували 11 комплекта класифицирани архивни документи.

