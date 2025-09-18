Макрон ще предостави "научни" доказателства, че Бриджит е жена

Е манюел Макрон и съпругата му Брижит планират да представят фотографски и научни доказателства пред американски съд, за да докажат, че г-жа Макрон е жена, предаде ВВС.

Техният адвокат заяви, че френският президент и г-жа Макрон ще представят документацията в рамките на дело за клевета, което са завели срещу десния инфлуенсър Кандъс Оуенс, след като тя популяризира убеждението си, че Брижит Макрон е родена мъж и е трансексуална.

Съпругата на Макрон сезира КС за фалшивата новина, че е транссексуална

Адвокатите на Оуенс отговориха с молба за отхвърляне на иска.

В интервю за подкаста на BBC "Fame Under Fire" адвокатът на семейство Макрон в случая, Том Клеър, каза, че г-жа Макрон е намерила твърденията за "изключително разстройващи" и те са "разсейване" за френския президент.

"Не искам да предполагам, че това по някакъв начин го е извадило от равновесие. Но както всеки, който съчетава кариера и семеен живот, когато семейството ти е под атака, това те изтощава. И той не е имунизиран срещу това само защото е президент на една държава", каза той.

Клеър заяви, че ще има "експертно свидетелство, което ще бъде с научен характер" и въпреки че на този етап не разкрива точната му същност, той каза, че двойката е готова да демонстрира напълно "както общо, така и конкретно", че обвиненията са неверни.

"Изключително разстройващо е да мислиш, че трябва да се подложиш на това и да представиш такъв вид доказателства", каза той. "Това е процес, на който тя ще трябва да се подложи по много публичен начин. Но тя е готова да го направи. Тя е твърдо решена да направи каквото е необходимо, за да изясни нещата. Ако това неудобство и дискомфорт, които изпитва, отваряйки се по този начин, са необходими, за да се изясни истината и да се спре това, тя е 100% готова да понесе това бреме."

Когато беше попитан дали семейство Макрон ще предоставят снимки на Брижит бременна и отглеждаща децата си, г-н Клеър каза, че такива съществуват и ще бъдат представени в съда, където има правила и стандарти.

Оуенс, бивш коментатор на консервативния американски издател "Daily Wire", която има милиони последователи в социалните мрежи, многократно е популяризирала възгледа си, че Брижит Макрон е мъж. През март 2024 г. тя заяви, че би заложила "цялата си професионална репутация" на това обвинение.

Твърдението произхожда от онлайн конспирации години по-рано, особено чрез видео в YouTube от 2021 г. на френските блогъри Амандийн Рой и Наташа Рей.

Семейство Макрон първоначално спечелиха дело за клевета във Франция срещу Рой и Рей през 2024 г., но това решение беше отменено при обжалване през 2025 г. на основание свобода на изразяване, а не на основание истина.

През юли президентът на Франция и първата дама заведоха дело срещу г-ца Оуенс в САЩ. То твърди, че тя "пренебрегна всички достоверни доказателства, опровергаващи твърдението й, в полза на популяризирането на известни теоретици на конспирацията и доказани клеветници".

В американските дела за клевета срещу публични фигури ищците са длъжни да докажат "действителна злоба" - че ответникът съзнателно е разпространявал фалшива информация или е действал с безразсъдно пренебрежение към истината.

През август Еманюел Макрон обясни пред френското списание "Paris Match" защо са избрали да предприемат съдебни действия. "Това е за защита на честта ми! Защото това е абсурд. Това е някой, който знаеше много добре, че разполага с фалшива информация и го направи с цел да нанесе вреда, в служба на идеология и с установени връзки с крайнодесни лидери."

Адвокатите на Оуенс отговориха на иска на семейство Макрон с молба за отхвърляне, твърдейки, че делото не трябва да бъде заведено в Делауеър, тъй като тя казва, че то не е свързано с нейните бизнеси, които са регистрирани в щата. Те твърдят, че принуждаването й да се защитава в Делауеър би причинило "значителни финансови и оперативни затруднения".