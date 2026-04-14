Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Президентът на Русия Владимир Путин присъства рано тази сутрин на руската православна коледна служба в църква близо до Москва, като приветства "свещената мисия" на войските си да защитават страната, съчетавайки церемонията с празнично обръщение за единство, благотворителност и подкрепа за въоръжените сили, предаде Ройтерс.

В ладимир Путин е оборудвал любимото си имение със седем нови кули за противовъздушна отбрана, съобщава The Telegraph .

Дворцовата резиденция на руския президент на езерото Валдай вече разполага с общо 27 кули, оборудвани със зенитни системи „Панцир“, според разследване на Радио Свобода, цитиращо сателитни изображения.

Системите „убийци на дронове“, които струват до 16 милиона паунда за брой, се считат за най-добрия вариант на Русия за сваляне на малки, бързи и нисколетящи цели. Сигурността около резиденцията Валдай, на 185 мили (298 километра) от Украйна, се разшири значително на фона на опасенията относно развиващите се способности на Киев за атаки с дронове с голям обсег.

През 2024 г. около комплекса е имало само седем кули за ПВО – около една четвърт от настоящия брой, като строителството на седемте най-нови е започнало на 17 март. Съобщава се, че разположението на системите имитира това около Москва, като „Панцирите“ са подредени в два пръстена около имението.

Целият столичен регион на Москва, в който живеят около 20 милиона души, е разполагал с едва 60 такива системи към миналата година – само малко повече от два пъти над броя, обграждащ скривалището на Путин.

❗️ Putin has surrounded his bunker with dozens of air defense systems, here are their exact coordinates



През последните години Путин все по-често предпочита уединеното убежище във Валдай. Смята се, че там живее тайната му дългогодишна партньорка Алина Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, и техните двама синове. Смята се, че Кабаева е майка на Иван и Владимир, двамата синове на Путин.

Луксозният имот се счита за отлично защитен. Той се намира на полуостров, притиснат между две езера и заобиколен от гъста гора, което помага за защитата му от вражески дронове. Смята се също, че Валдай съдържа бункер и точно копие на кабинета на Путин в Кремъл, което му позволява да прикрива реалното си местоположение при видео разговори или появи.

Разследващото издание „Проект“ твърди, че там има още криокамера, солариум, хамам, кална стая и редица частни медицински съоръжения. През 2023 г. разследвания на опозиционни руски медии съобщиха, че Путин пътува до и от резиденциите си, включително Валдай, с бронирани влакове.

Putin is collecting sympathy in crumbs. So who backed an attack that still has no proof?



По-рано този месец руският президент затегна сигурността и около резиденцията си „Бочаров ручей“ в Сочи, която не е посещавал от есента на 2025 г. Федералната служба за охрана на Русия предложи нов периметър за сигурност, обхващащ около 1,2 квадратни мили (3,1 квадратни километра) около имението по суша и море, според „Агентство“, друго разследващо издание.

Периметърът за сигурност забранява полети на дронове, закотвяне на воден транспорт, ремонт на превозни средства, изхвърляне на отпадъци, поставяне на банери или стрелбища в неговите граници.

⚡️ A drone flew over Putin's Palace in Valdai



Според Радио Свобода по-рано тази година са построени и двадесет кули за противовъздушна отбрана, оборудвани с едрокалибрени картечници и няколко „Панцира“, около периметъра на специалната икономическа зона Алабуга в Татарстан. Комплексът е домакин на най-голямото в света съоръжение за производство на ирански дронове-камикадзе Shahed-136, произвеждайки хиляди на месец, и често е мишена за украинските сили.

Въздушната отбрана „Панцир“ обаче далеч не е неуязвима. През февруари службата за сигурност на Украйна обяви, че е унищожила половината от запасите от „Панцир“ на Русия при удари с голям обсег по военната инфраструктура на Москва.