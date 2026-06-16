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Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане

От Веста – богинята на домашното огнище, през Венера – богинята на любовта, Минерва – покровителка на мъдростта, изкуствата и войнската стратегия, до Луна – богинята на луната, на която днес кръщаваме толкова много деца – ярката история на всеки персонаж ни позволява да припознаем себе си в повече от един архетип

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 юни 2026, 15:15
Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане
Римската империя - снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Н езависимо дали си се влюбил в митологията още в училище, или като фен на астрологията обичаш да откриваш връзките между небесните тела и древните божества, римските богини винаги са били завладяващи.

Изящните римски богини, за които трябва да знаем

От Веста – богинята на домашното огнище, през Венера – богинята на любовта, Минерва – покровителка на мъдростта, изкуствата и войнската стратегия, до Луна – богинята на луната, на която днес кръщаваме толкова много деца (и домашни любимци!) – ярката история на всеки персонаж ни позволява да припознаем себе си в повече от един архетип.

Какъв човек си според римския хороскоп

Но има една конкретна римска богиня, с която връзката ти е най-силна в зависимост от месеца, в който си роден.

Провери коя е римската богиня, чиято енергия съвпада с твоята според месеца ти на раждане в нашата галерия.

Ето коя римска богиня отразява твоята истинска енергия
24 снимки
Минерва
Минерва
Урания
Урания

 

Редактор: Надежда Неменски
Източник: parade.com    
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Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане

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