Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане

Н езависимо дали си се влюбил в митологията още в училище, или като фен на астрологията обичаш да откриваш връзките между небесните тела и древните божества, римските богини винаги са били завладяващи.

Изящните римски богини, за които трябва да знаем

От Веста – богинята на домашното огнище, през Венера – богинята на любовта, Минерва – покровителка на мъдростта, изкуствата и войнската стратегия, до Луна – богинята на луната, на която днес кръщаваме толкова много деца (и домашни любимци!) – ярката история на всеки персонаж ни позволява да припознаем себе си в повече от един архетип.

Какъв човек си според римския хороскоп

Но има една конкретна римска богиня, с която връзката ти е най-силна в зависимост от месеца, в който си роден.

Провери коя е римската богиня, чиято енергия съвпада с твоята според месеца ти на раждане в нашата галерия.