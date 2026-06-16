КС реши да разгледа отнемането на вещите, използвани за престъпление

Н а свое заседание днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на 1-ви състав на Районния съд – Плевен за установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 1, б. „а“ от Наказателния кодекс.

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.

Въпросната алинея гласи, че „независимо от наказателната отговорност отнемат се в полза на държавата вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени или са послужили за извършване на умишлено престъпление. Когато вещите липсват или са отчуждени, присъжда се тяхната равностойност“.

Тази мярка се прилага абсолютно независимо от това какво наказание ще постанови съдът за самото престъпление.

Това важи само за хората, осъдени аз умишлено нарушаване на закона, включително на пътя.

По конкретния казус, Районният съд – Плевен отчита, че прилагането на мярката е несъразмерно, спрямо щетата от извършеното престъпление.

В днешното заседание на Конституционния съд участваха всички 12 конституционни съдии.

Определението е прието с 11 гласа „за“ и с особено мнение на съдия Атанас Семов.