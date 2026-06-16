Върнаха стария директор на АДФИ

П ламен Тодоров, който заемаше поста допреди три месеца, отново е назначен за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

Досегашният директор на агенцията Ивайло Ашков е подал молба да бъде освободен от длъжност от днес.

Назначен е нов директор на АДФИ

Тодоров е специалист с богат опит в областта на държавната финансова инспекция и правната сфера, натрупан в периода на неговата дългогодишна работа в Агенцията за държавна финансова инспекция и в Държавната агенция „Национална сигурност”.

Той е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, от 2007 г. и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР, София, от 2003 г. Преминал е през обучение в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Будапеща, Унгария, и стажове в европейските институции.

От 01.11.2003 г. до 31.12.2007 г. е експерт в закритата Национална служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи. От 01.01.2008 г. до 31.01.2017 г. е началник на отдел „Правно-нормативна дейност“ в Държавната агенция „Национална сигурност“ и процесуален представител на председателя на Агенцията.

До настоящия момент Тодоров бе директор на дирекция „Правна“ в АДФИ. В периода от 19.02.2026 г. до 01.03.2026 г. той беше директор на Агенцията.