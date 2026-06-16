Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

М ъж в Швеция беше осъден на четири години и пет месеца затвор за това, че е експлоатирал съпругата си, принуждавайки я да проституира с повече от сто мъже, предаде "Франс прес".

Арест в Швеция на съпруг, че дал съпругата си на 120 мъже

Подсъдимият е признат за виновен в "сводничество при утежняващи вината обстоятелства", както и в опит за изнасилване, нападение и заплахи.

По време на разследването са идентифицирани около 120 "клиенти", като 29 от тях са подведени под отговорност, а 28 – осъдени.

Осъденият е бил арестуван миналия октомври, след като съпругата му успяла да даде показания за ставащото. Той живеел в Северна Швеция и подлагал жената на "брутална експлоатация".

Ужас в София, карали жени да проституират с бой, дрога, взели им децата

Мъжът, който e над 60-годишна възраст, отрeкъл обвиненията.

Съдът обаче установи, че "мъжът е инициирал навлизането на жената в проституция и е бил и лицето, което е ръководило по-голямата част от администрацията на на операцията".

"Установихме, че мъжът е влияел и е подтиквал съпругата си да извършва сексуални действия върху себе си, да ги разпространява в интернет, да приема други клиенти и да се опитва да убеди съседи и клиенти да имат сексуални отношения с нея. В много случаи това се е случвало след настойчиви искания и унизителни думи", поясни съдия Йохан Алберг

Случаят предизвика сравнения с този на французойката Жизел Пелико, чийто съпруг беше осъден през 2024 г. за това, че я е упоил и е позволил на десетки мъже да я изнасилят, докато е била в безсъзнание.

Прокурор Ида Анерщет заяви пред АФП в началото на процеса през април, че жената е имала "сериозен страх" от съпруга си. Мъжът е предупредил жена си да не го ядосва, защото тогава "чудовището ще бъде освободено".

Съдът обаче отхвърли осемте обвинения за изнасилване срещу мъжа. За седем от тях не е ясно дали участието на жената е било доброволно, а в един случай не е ясно какви сексуални действия е имало.

Наказателният кодекс на Швеция предвижда наказания за сводничество, както и за заплащането за сексуални услуги. Лицата, които извършват такива услуги, обаче не подлежат на съдебно преследване, защото са разглеждани като жертви на експлоатация.