Обрат по делото срещу кмета на Лом, съдът го върна на поста

С ъдът в Монтана отмени решението за отстраняване от поста му на кмета на Лом Цветан Петров.

„Естествено, че съм доволен. Винаги съм бил на страната на закона и съм доволен от решението“, заяви пред NOVA Петров.

Неговият адвокат Георги Георгиев коментира: „Съдът изцяло прие доводите, изложени в жалбата ни, че определението на Районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото".

На 14 май 2026 г, Районният съд в Лом постанови отстраняване на кмета на града от длъжност заради обвинение за купуване на гласове.

Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом

На 1 юни Петров и неговата защита внесоха жалба срещу решението на първоинстанционния съд.

Практиката на съдебно отстраняване на кметове при повдигнати обвинения за корупция и посегателство срещу политическите права на гражданите има своята история в българската съдебна система. Процесът срещу кмета на Лом Цветан Петров е пореден случай, в който магистратите трябва да преценят дали заемането на поста създава пречка за обективното разследване.

Честа практика при тези дела остава опитът на местните власти да докажат, че обвиненията са политически мотивирани, а съдилищата често се фокусират върху въпроса дали „служебното положение“ реално създава опасност за хода на разследването.