България

Обрат по делото срещу кмета на Лом, съдът го върна на поста

Петров беше отстранен заради повдигнато обвинение за купуване на гласове

Николай Киров Николай Киров

16 юни 2026, 16:06
Обрат по делото срещу кмета на Лом, съдът го върна на поста
Източник: NOVA, Биляна Борисова

С ъдът в Монтана отмени решението за отстраняване от поста му на кмета на Лом Цветан Петров.

„Естествено, че съм доволен. Винаги съм бил на страната на закона и съм доволен от решението“, заяви пред NOVA Петров.

Неговият адвокат Георги Георгиев коментира: „Съдът изцяло прие доводите, изложени в жалбата ни, че определението на Районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото".

На 14 май 2026 г, Районният съд в Лом постанови отстраняване на кмета на града от длъжност заради обвинение за купуване на гласове.

Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом

На 1 юни Петров и неговата защита внесоха жалба срещу решението на първоинстанционния съд.

Практиката на съдебно отстраняване на кметове при повдигнати обвинения за корупция и посегателство срещу политическите права на гражданите има своята история в българската съдебна система. Процесът срещу кмета на Лом Цветан Петров е пореден случай, в който магистратите трябва да преценят дали заемането на поста създава пречка за обективното разследване.

Честа практика при тези дела остава опитът на местните власти да докажат, че обвиненията са политически мотивирани, а съдилищата често се фокусират върху въпроса дали „служебното положение“ реално създава опасност за хода на разследването.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Монтана Лом Цветан Петров
Последвайте ни
Зеленски се среща с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Зеленски се среща с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Първата 1MW зарядна станция на BYD в Централна и Източна Европа заработи в София

Първата 1MW зарядна станция на BYD в Централна и Източна Европа заработи в София

carmarket.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 19 часа
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 17 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 17 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Свят Преди 14 минути

Разговорът между Макрон и Зеленски е пореден пример за това как европейските лидери внимателно управляват отношенията си с Тръмп

Върнаха стария директор на АДФИ

Върнаха стария директор на АДФИ

България Преди 1 час

Досегашният директор на агенцията Ивайло Ашков е подал молба да бъде освободен от длъжност от днес

Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

Свят Преди 1 час

Случаят предизвика сравнения с този на французойката Жизел Пелико

Легендарно завръщане: Серина и Винъс Уилямс отново заедно на „Уимбълдън“

Легендарно завръщане: Серина и Винъс Уилямс отново заедно на „Уимбълдън“

Любопитно Преди 1 час

Американските тенис легенди се събират на двойки в Лондон напук на възрастта, а организаторите раздадоха специални покани за турнира, включително и за първата ни ракета Григор Димитров

<p>Mлекопреработвателите въстанаха срещу БАБХ</p>

Mлекопреработвателите въстанаха срещу заповедта на БАБХ

България Преди 1 час

От БАМ настояват за отмяна на заповедта за тестване на вносното мляко

Кремъл: Путин не е получавал покана от Зеленски да присъства на срещатата на Г-7

Кремъл: Путин не е получавал покана от Зеленски да присъства на срещатата на Г-7

Свят Преди 2 часа

По-рано Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, но Путин е отказал

<p>Асен Василев: Скандално е гласуването на дълг без разчети</p>

Василев: Скандално е да се гласува вдигане на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро без предоставени реални разчети

България Преди 2 часа

Спор в парламента за вдигане на тавана на държавния дълг с 3,8 млрд. евро

Кола блъсна 4-годишно момиченце в Девин, шофьорът не намалил край детска площадка

Кола блъсна 4-годишно момиченце в Девин, шофьорът не намалил край детска площадка

България Преди 2 часа

Шофьорът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни

Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

България Преди 2 часа

В колата е открито еърсофт оръжие

Системата на Кока-Кола в България допринася с 623 млн. евро към икономиката на страната

Системата на Кока-Кола в България допринася с 623 млн. евро към икономиката на страната

Пари Преди 2 часа

Приносът включва изграждането на нова водопроводна мрежа, която осигурява вода за жителите на Костинброд и Волуяк

Евакуация в Германия: Блокираха град Потсдам заради 250-килограмова бомба от Втората световна война

Евакуация в Германия: Блокираха град Потсдам заради 250-килограмова бомба от Втората световна война

Свят Преди 3 часа

Железопътното движение на централната гара в Потсдам бе преустановено

Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза

Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза

Свят Преди 3 часа

По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви държавният глава на САЩ

Джиро д'Италия в България - равносметката в цифри

Джиро д'Италия в България - равносметката в цифри

България Преди 3 часа

Над 28 млн. взаимодействия, 27 млн. гледания и медийно отразяване в 87 държави

<p>Тайното име на Рим и грешката за милиони: Забранените думи в историята, които се наказваха с екзекуция</p>

Когато думите се превърнат в смъртна присъда

Любопитно Преди 3 часа

Кое е тайното име на Древен Рим и защо едно 17-годишно момче било осъдено на смърт от нацисткия режим в Германия

<p>Тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние</p>

Електрическа тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние

България Преди 3 часа

Пострадалата, на 26 години, е с травма на главата

Луфтвафе

Шефът на Луфтвафе: Готови сме да се бием с Русия и „Дарт Путин“ още тази вечер

Свят Преди 3 часа

Германия е готова да се „бие още тази вечер“ срещу Русия и ще защити „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви началникът на нейните военновъздушни сили в ексклузивно интервю

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в Европа

sinoptik.bg
1

Любопитно за две от най-красивите пирински реки

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 15 - 21 юни

Edna.bg

Трифонова и Събков разпалиха мрежата с горещи кадри край морето

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски научава първия си съперник в Шампионската лига

Gong.bg

Включи се в нашата игра и познай резултата на Йордания - Австрия

Gong.bg

Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Nova.bg

Европейският парламент не свали имунитета на Никола Минчев

Nova.bg