Двама убити и 30 ранени при стрелба в Балтимор

Д вама души бяха убити и още 30 ранени, трима от които са в критично състояние, при стрелба в американския град Балтимор, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Черен уикенд в САЩ, убити и десетки ранени

Комисарят на полицейското управление в Балтимор, Ричард Уорли, потвърди броя на убитите и ранените на пресконфренеция на мястото на инцидента.

Очевидци заявиха пред местен телевизионен канал, че на мястото, където е била открита безразборната стрелба, е имало стотици хора, събрали се за събитие, кръстено „Денят на Бруклин“ (Brooklyn Day).

🚨#BREAKING: Mass Shooting Claims Multiple Lives and Leaves over 30 people Injured

⁰📌#Baltimore | #Maryland



Currently a significant police and medical deployment has been initiated in response to a mass shooting that occurred during a large gathering that was taking place in… pic.twitter.com/5pd6Ck9Azz