Двама полицаи извлякоха Грета Тунберг, блокирала входа на парламента в Швеция

Ш ведската полиция принудително отстрани днес екоактивистката Грета Тунберг и други протестиращи срещу климатичните промени, които втори ден поред блокираха входовете на парламента на Швеция, предаде Ройтерс.

Двама полицаи вдигнаха екоактивистката и я извлякоха, след което я оставиха на земята на около 20 метра от входа, който бе блокирала.

Тунберг и десетки други екоактивисти започнаха вчера да блокират главните входове на шведския парламент под формата на седящ протест срещу последиците от климатичните промени и бездействието на политиците.

Swedish police forcibly removed Greta Thunberg and other climate activists who were blocking the entrance to parliament for a second day, driving them away in a police van https://t.co/PHlMuYBxX8 pic.twitter.com/ZQYa7K2IeW