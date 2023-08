Двама души загинаха при катастрофа по време на тестове на Нюрбургринг

П ътнотранспортно произшествие на прочутата писта Нюрбургринг-Нордшлайфе отне живота на двама души. Трагичният инцидент се случил в сряда, 9 август, по време на тестова сесия на Industry Pool, която беше затворена за публика.

Компания "Goodyear" потвърди, че загиналите са работили за нея по време на инцидента. В изявление до медиите от там заявиха, че се съобразяват с местните власти при разследването, което засега няма криминален характер.

Въпреки че името на водача на автомобила все още не е обявено официално, според публикация на „Люксембург Таймс“ пътникът е бил 39-годишният автомобилен състезател Кристиан Франк. Мюнхенският вестник „Меркур“ посочва, че от „Порше“ са потвърдили, че автомобилът, участвал в произшествието, е произведен от него, но засега не може да предостави повече подробности.

