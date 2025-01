Два трамвая се удариха в Страсбург

Д есетки пътници бяха сериозно ранени днес при сблъсък на два трамвая близо до гарата в Страсбург, Източна Франция, съобщиха от префектурата, цитирани от Франс прес.

„Броят на ранените, който не е окончателен, е около 30-35 души, като всички те са в относително сериозно състояние“, заявиха от префектурата и добавиха:„Прокуратурата започва разследване, както винаги в такива случаи“.

Малко след това пожарната съобщи, че са ранени около 50 души.

