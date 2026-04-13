Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

САЩ с твърд ход срещу Иран, цената на петрола се повиши мигновено

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

Петер Мадяр сложи край на 16-годишната власт на Орбан, какво предстои за Унгария

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

Д ва петролни танкера, свързани с Иран, са излезли днес от Персийския залив, преминавайки през Ормузкия проток, преди планираната американска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони, показват данни на специализираната платформа Kpler, на които се позовава "Ройтерс".

Танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти, докато „Ню Фючър“ е натоварен с дизелово гориво от пристанище Хамрия в ОАЕ, показват данните.

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Блокадата ще започне в 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време) днес, уточни Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток.