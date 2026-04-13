Два танкера успяха да се промъкнат преди блокадата на Тръмп

Д ва петролни танкера, свързани с Иран, са излезли днес от Персийския залив, преминавайки през Ормузкия проток, преди планираната американска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони, показват данни на специализираната платформа Kpler, на които се позовава "Ройтерс".
Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите
Танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти, докато „Ню Фючър“ е натоварен с дизелово гориво от пристанище Хамрия в ОАЕ, показват данните.
Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток
Блокадата ще започне в 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време) днес, уточни Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток.