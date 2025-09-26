Свят

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Самолетът, извършващ полет Kl1289 от Амстердам, се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен

26 септември 2025, 07:08
"Сериозна опасност": Случаите на "кошмарни" бактерии, устойчиви на антибиотици, се увеличават в САЩ
Л етището на датския град Олборг бе затворено заради засечени дронове за втора поредна нощ, предаде Reuters, позовавайки се за безпилотните летателни апарати на уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24.

Самолетът, извършващ полет Kl1289 от Амстердам, се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен.

Аерогарата на датската столица бе затворена заради дронове по-рано тази седмица. 

Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), обяви полицията.

Летището се е върнало към обичайния си работен режим в 00:35 ч. датско време (01:35 българско).

Източник: БТА/Иво Тасев    
