Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Л етището на датския град Олборг бе затворено заради засечени дронове за втора поредна нощ, предаде Reuters, позовавайки се за безпилотните летателни апарати на уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24.

Дронове затвориха летище Олборг в Дания

Самолетът, извършващ полет Kl1289 от Амстердам, се е върнал обратно в Нидерландия, а полет до Копенхаген е бил отменен.

Аерогарата на датската столица бе затворена заради дронове по-рано тази седмица.

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), обяви полицията.

Летището се е върнало към обичайния си работен режим в 00:35 ч. датско време (01:35 българско).