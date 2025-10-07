Дронове удариха рафинерия в сибирския град Тюмен

Д ронове са атакували промишлен обект в сибирския град Тюмен, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти. Това е първи подобен инцидент в града, който e на над 1800 километра от Украйна.

Украйна удари дълбоко в територията на Русия

Руските регионални власти съобщиха в "Телеграм", че са засекли и неутрализирали три дрона, насочени срещу предприятие в източната част на Тюмен. Властите не уточниха произхода на дроновете, а Украйна засега не е поела отговорност за атаката, която е била насочена срещу голяма нефтопреработвателна рафинерия.

An explosion occurred at Russia's oil refinery in Tyumen, 2,000 km from Ukraine



Unconfirmed reports say locals claimed that two drones attacked the Antipino refinery in Tyumen city in SIberia.

📹Supernova+ pic.twitter.com/UbRSpGLqps — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 6, 2025

Властите съобщават, че изпратените на място спасителни екипи са предотвратили експлозия. Според местни медии, които се позовават на очевидци, дроновете са повредили охладителната система на рафинерията.

В отговор на масираните руски бомбардировки през последните месеци Украйна извърши множество атаки срещу нефтопреработвателни заводи в Русия, което доведе до повишение на цените на горивата. Украинската армия нанесе и удари срещу руски военновъздушни бази в Сибир и Арктика през юни, отбелязва АФП.