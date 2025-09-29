Украинско нападение с дронове в Московска област

Д вама души бяха убити в руската Московска област в резултат на украинско нападение с дронове тази нощ, предаде Ройтерс.

Агенцията се позова на публикация на губернатора на областта Андрей Воробьов в приложението "Телеграм".

Снощи руският град Белгород бе засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването след украинска въздушна атака, информира ДПА, като се позова на местните власти и на публикации в социалните мрежи.

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че през изминалата нощ руските сили са свалили 84 украински дрона, предаде Ройтерс.

"За цялата нощ със средствата на противовъздушната отбрана са прехванати и унищожени 84 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството, цитирано от ТАСС.

То уточнява, че конкретно от 23:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 28 септември до 7:00 ч. на 29 септември са свалени 78 украински дрона.

Двайдет и четири от тях са ликвидирани над територията на Брянска област, а 21 - в Белгородска област.

Четири са свалените украински дронове в района на руската столица Москва.

През последните месеци руската територия е обект на засилени атаки с дронове, като тези действия се превърнаха в рутинна част от продължаващия конфликт. Украинските сили редовно извършват въздушни удари, насочени както към гранични региони като Белгородска, Брянска и Курска област, така и дълбоко във вътрешността на Русия, достигайки до Московска област, Воронеж, Ростов, Крим и дори черноморския град Сочи.

Тези нападения често засягат ключова инфраструктура, включително енергийни съоръжения, което води до прекъсвания на електрозахранването, както се случи в Белгород, или предизвиква пожари в складове за гориво, както беше в Сочи.

Също така се съобщава за щети по жилищни сгради и пътища, например в Брянска и Воронежка област, където паднали отломки от свалени дронове предизвикаха локални щети и нарушения на трафика.

Руската противовъздушна отбрана е постоянно в готовност, като Министерството на отбраната на Русия редовно съобщава за прехванати и унищожени десетки, а понякога и стотици, украински безпилотни летателни апарати.

От началото на 2025 г. бяха докладвани многобройни случаи, като през юли бяха свалени 93 дрона, а през юни – 162. През септември отново бяха съобщени за унищожени 81 дрона над няколко централни и южни региона. Въпреки тези усилия, атаките често водят до жертви и наранявания сред цивилното население, за което информират местните власти.

Губернатори като Андрей Воробьов от Московска област и Вячеслав Гладков от Белгородска област, както и кметът на Москва Сергей Собянин, са сред основните източници на информация за тези инциденти, описвайки щетите и предприеманите мерки.

Нападенията над столицата и околностите ѝ доведоха до временни смущения във въздушния трафик, като летища като Домодедово и Шереметиево временно спираха работа от съображения за сигурност. Украйна заявява, че целите на ударите са военна логистика и инфраструктура, използвана от руската армия, докато Русия отрича да нанася удари по цивилни обекти. Въпреки това, почти всяка седмица се регистрират нови инциденти с цивилни жертви или значителни материални щети.