Украинско нападение с дронове в Московска област

Двама души са убити

29 септември 2025, 09:53
Д вама души бяха убити в руската Московска област в резултат на украинско нападение с дронове тази нощ, предаде Ройтерс.

Агенцията се позова на публикация на губернатора на областта Андрей Воробьов в приложението "Телеграм".

Снощи руският град Белгород бе засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването след украинска въздушна атака, информира ДПА, като се позова на местните власти и на публикации в социалните мрежи.

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че през изминалата нощ руските сили са свалили 84 украински дрона, предаде Ройтерс.

Русия съобщи за превземането на още три селища в Източна Украйна

"За цялата нощ със средствата на противовъздушната отбрана са прехванати и унищожени 84 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството, цитирано от ТАСС.

То уточнява, че конкретно от 23:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 28 септември до 7:00 ч. на 29 септември са свалени 78 украински дрона.

Най-зрелищните акции на украинските спецслужби в Русия

Двайдет и четири от тях са ликвидирани над територията на Брянска област, а 21 - в Белгородска област.

Четири са свалените украински дронове в района на руската столица Москва.

През последните месеци руската територия е обект на засилени атаки с дронове, като тези действия се превърнаха в рутинна част от продължаващия конфликт. Украинските сили редовно извършват въздушни удари, насочени както към гранични региони като Белгородска, Брянска и Курска област, така и дълбоко във вътрешността на Русия, достигайки до Московска област, Воронеж, Ростов, Крим и дори черноморския град Сочи.

Тези нападения често засягат ключова инфраструктура, включително енергийни съоръжения, което води до прекъсвания на електрозахранването, както се случи в Белгород, или предизвиква пожари в складове за гориво, както беше в Сочи.

Също така се съобщава за щети по жилищни сгради и пътища, например в Брянска и Воронежка област, където паднали отломки от свалени дронове предизвикаха локални щети и нарушения на трафика.

Руската противовъздушна отбрана е постоянно в готовност, като Министерството на отбраната на Русия редовно съобщава за прехванати и унищожени десетки, а понякога и стотици, украински безпилотни летателни апарати.

От началото на 2025 г. бяха докладвани многобройни случаи, като през юли бяха свалени 93 дрона, а през юни – 162. През септември отново бяха съобщени за унищожени 81 дрона над няколко централни и южни региона. Въпреки тези усилия, атаките често водят до жертви и наранявания сред цивилното население, за което информират местните власти.

Губернатори като Андрей Воробьов от Московска област и Вячеслав Гладков от Белгородска област, както и кметът на Москва Сергей Собянин, са сред основните източници на информация за тези инциденти, описвайки щетите и предприеманите мерки.

Нападенията над столицата и околностите ѝ доведоха до временни смущения във въздушния трафик, като летища като Домодедово и Шереметиево временно спираха работа от съображения за сигурност. Украйна заявява, че целите на ударите са военна логистика и инфраструктура, използвана от руската армия, докато Русия отрича да нанася удари по цивилни обекти. Въпреки това, почти всяка седмица се регистрират нови инциденти с цивилни жертви или значителни материални щети.

Източник: БТА, Иво Тасев    
