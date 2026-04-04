Тръмп коментира инцидента с изчезналия пилот на изтребител, свален над Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е готов да каже какво ще направят САЩ, ако изчезналият пилот на двуместния американски изтребител, свален над Иран, бъде наранен, съобщи британският в. "Индипендънт". Изданието се позовава на кратко интервю с Тръмп, уточнява Ройтерс.
Американският държавен глава посочи, че не може да коментира какъв курс биха могли да поемат действията му, ако иранските сили стигнат до пилота, който засега не е открит.
"Надяваме се това да не се случи“, заявява Тръмп пред "Индипендънт".
A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle was shot down over Iran, marking the first confirmed American warplane loss in the five-week…
От друга страна, той каза пред американския телевизионен канал "Ен Би Си Нюз", че свалянето на американски изтребител над Иран няма да засегне преговорите с Ислямската република за край на войната, започната от САЩ и Израел на 28 февруари.
Американският в. "Ню Йорк Таймс" съобщи, че втори боен самолет на Военновъздушните сили на САЩ се е разбил в района на Персийския залив.
На свой ред държавни ирански медии информираха, че иранската система за противовъздушна отбрана е атакувала "вражески“ самолет A-10 близо до Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.