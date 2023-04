Дрон, зареден с експлозиви, е паднал в Московска област

Дрон, зареден с експлозиви, е намерен в горист район недалеч от Богородския район в Московска област, съобщиха за ТАСС правоохранителните органи.

"В Богородския район е открит паднал дрон, пълен с експлозиви“, разкри източникът на агенцията, цитиран от "Фокус".

По думите му летателният апарат е открит предходния ден. "В момента дронът е откаран за експертиза, при която ще се установи кой го е пуснал и накъде е летял“, добави представителят на правоохранителните органи.

⚡️A kamikaze drone with 17 kg of explosives fell in the suburbs of 🇷🇺Moscow.



A drone similar to the 🇺🇦Ukrainian UJ-22 Airborn was discovered in the village of Zlodiyske near Noginsk - Russian media. The three-meter kamikaze drone carried 🇨🇦Canadian M112 explosive charges. pic.twitter.com/YFPSHJDIWd