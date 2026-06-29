Свят

Великобритания се отказва от нови разрушители и зaлaгa на бойни кораби с дрон системи

Новите CCV ще управляват дронове във въздуха, на сушата и под водата

29 юни 2026, 11:27
Великобритания се отказва от нови разрушители и зaлaгa на бойни кораби с дрон системи
Източник: БТА

В еликобритания ще се откаже от плановете си за замяна на остаряващите разрушители (ескадрени миноносци) и вместо това ще купи най-малко шест "бойни кораба с общо предназначение" (Common Combat Vessels, CCV), които ще служат като командни центрове за безпилотни системи, съобщи вчера Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс.

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Шестте разрушителя тип 45 (Type 45) на Кралския флот трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2038 г., а първоначалните планове предвиждаха те да бъдат заменени с ново поколение кораби от тип 83 (Type 83).

Съгласно дългоочаквания План за инвестиции в отбраната обаче тези бойни кораби ще бъдат заменени с хибридни бойни кораби с общо предназначение (CCV) - стъпка, отразяваща тенденцията към водене на военни действия с дронове и по-гъвкави фронтови способности.

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Тези кораби ще осигурят на нашите военни моряци хибридни съдове, проектирани за нарастващите заплахи, с които се сблъскваме, отбеляза в изявление министърът на отбраната Дан Джарвис.

"Разработени с участието на изключителни британски новатори, тези кораби ще бъдат произведени във Великобритания, което ще доведе до разкриване на работни места в цялата страна и ще осигури на Кралския флот способности, съобразени със съвременната война", каза министърът.

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Министерството уточни, че CCV ще координират безпилотни системи във въздуха, на сушата и под вода. Очаква се доставките да започнат в първите години от следващото десетилетие, а след влизането им в експлоатация корабите ще действат съвместно с фрегати с екипаж, както и с други планирани автономни съдове.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
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