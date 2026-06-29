Свят

Украйна свали най-новия руски дрон

Руснаците разработиха „Сокол-И“, за да противодействат на украински ударни и разузнавателни дронове

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 22:35
Украйна свали най-новия руски дрон
Източник: iStock/GettyImages

О ператори на дронове от 57-ма отделна мотострелкова бригада свалиха за първи път руски дрон „Сокол-И“, предава „Укринформ“.

Руснаците разработиха „Сокол-И“, за да противодействат на украински ударни и разузнавателни дронове.

От представянето му, до първото сваляне от украинските военни, е минал само месец.

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Според руските военни „Сокол-И“ може да лети със скорост до 150 км/ч на височина до 5000 метра. Корпусът е изработен от пенопласт, а бойната глава е дистанционно детонирана или кинетична.

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На 28 юни и през нощта на 29 юни украинските сили поразиха три моста, склад за материално-техническо оборудване и командни пунктове на руската армия във временно окупираните територии на Украйна и Руската федерация.

Редактор: Николай Киров
Източник: Ukrinform    
дронове Сокол-И Украйна Русия
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