Румъния детонира фрагменти от руски дрон

В Румъния безопасно са детонирани фрагменти от дрон, намерени в югоизточното село Ракелу в близост до границата с Украйна, съобщава Ройтерс, позовавайки се на съобщение на румънското министерство на отбраната. Според информацията дронът е бил част от руска атака срещу пристанищната инфраструктура на Киев през месец април.

От началото на годината са регистрирани 15 нарушения на въздушното пространство на Румъния от страна на руски дронове, се посочва още в съобщението.

В края на месец май руски дрон удари жилищна сграда в Галац.

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

След случая Румъния обяви за персона нон грата руския консул в Констанца.

От Министерството на външните работи на северната ни съседка уточниха, че руската страна е решила да оттегли и съгласието си за функционирането на консулското представителство в руския град.

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Като ответна реакция Москва реши да обяви за персона нон грата временния ръководител на Генералното консулство на Румъния в Санкт Петербург и да закрие дипломатическото представителство.

От МВнР на Румъния посочват, че реакцията на руската страна е била предвидима.

„Обявеното от руската страна решение е в отговор на мерките, предприети от румънските власти на 29 май 2026 г. след падането на руски дрон в град Галац – инцидент, довел до пострадали хора и материални щети. Тогава румънската страна реши да обяви генералния консул на Русия в Констанца за персона нон грата и разпореди закриването на Генералното консулство на Русия в този град“, посочва цитираният източник.