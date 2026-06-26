България

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военните са действали по заповед на командването заради риск за безопасността

26 юни 2026, 18:03
Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон край Кранево
Източник: БТА

В оенноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, съобщиха от Щаба на военния флот във Варна.

Информацията за наличието на безпилотен летателен апарат на седем морски мили източно от Кранево е подадена днес от „Гранична полиция". Опознаването на обекта е извършил спасителен кораб от Военноморската база във Варна. Дронът е бил унищожен на място, тъй като е имало опасение за остатъчни взривни вещества. При операцията са взети всички мерки за безопасност.

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Военните моряци са действали по заповед на командира на флота контраадмирал Кирил Михайлов, с разрешението на началника на отбраната.

Припомняме, че на 5 май тази година специализиран екип от Военноморската база във Варна изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит на плажа в Бяла. Няколко дни по-рано екип от базата на ВМС в Бургас унищожи останки от дрон, изхвърлени от морето в района на плажната ивица, североизточно от комплекс Елените.

Източник: БТА,  Мила Едрева    
Военноморски сили дрон Варна Кранево отбрана Българска армия безопасност морска сигурност безпилотен летателен апарат Кирил Михайлов
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