С ирийските правителствени сили и техните съюзници Русия и Иран, придвижват военна сила с цел да превземат последните крепости на бунтовниците. Руските военновъздушни сили и сирийската армия започнаха агресивна кампания в южните райони на провинция Идлиб, демонстрирайки желание да приключат по-бързо офанзивата си и до лятото сирийските правителствени сили да установят контрол върху последните бунтовни райони. Не е ясно дали това ще се случи, тъй като избухнаха тежки боеве, а бунтовниците също струпват нови сили в района.

За последните две седмици са загинали над 100 цивилни, а близо 1000 са тежко ранени вследствие на масирани въздушни удари и артилерийски обстрел. Училища и болници са затворени заради нанесени от снаряди щети, като ООН предупреждава, че се задава хуманитарна криза. Правозащитната организация „Амнести Интернешънъл” обвини руските и сирийски сили в извършване на атаки върху медицинска инфраструктура. ООН съобщава, че броят на поразените при въздушни удари здравни заведения за периода от 29 април до 17 май, е достигнал 18.

Освен в части от Северна Сирия и Алепо, Идлиб е последната сирийска провинция с концентрирана бунтовнически сила. В провинцията живеят над три и половина милиона души, много от които идват от други райони на Сирия, разселени заради военните кампании през последните три години. Идлиб също така подслонява многобройни бунтовнически фракции и всяка правителствена офанзива би срещнала по-голяма съпротива от преди. През последните дни тежки сражения се водят по всички граници на провинция Идлиб, а селищата, намиращи са в оспорваните зони, са подложени на засилен обстрел.

През септември 2018, Русия и Турция постигнаха споразумение за спиране на огъня, като идеята беше Анкара да установи влияние в Идлиб и да обедини бунтовниците. Другата част от споразумението гласеше, че трябва да се водят действия срещу групи, свързани с Ал Кайда, които имат присъствие в района. Реално обаче, споразумението никога не влезе напълно в сила, а през последния месец се срина напълно, след започването на военната офанзива на режима на Асад.

Една от главните цели на правителствените части е да отворят достъпа до пътните артерии, които свързват Северна с Централна и Западна Сирия. Тези пътища, включително магистрала, са изключително важни за икономическите цели на сирийското правителство и неговите съюзници, още повече заради проблемите в правителствените райони. През последните месеци режимът на Асад е изправен тежки критики от своите поддръжници заради липсата на гориво, включително в столицата Дамаск.

Заради санкциите на САЩ върху Иран, Техеран има също желание да се отворят магистралите в Сирия, за да може да придвижва продукти. Именно санкциите са една от причините да има липса на гориво в много райони на Сирия, тъй като Иран е основен доставчик на петрол. За Москва офанзивата в Идлиб е важна от гледна точка на подсигуряването на базата им в Латакия, която се намира в непосредствена близост до бунтовническите райони. През последните месеци руската военна инфраструктура стана обект на многобройни ракетни атаки от бунтовници. При едно от тези нападения руското командване се принуди да изтегли част от персонала на базата.

#MapUpdate for the North #Hama offensive. Rebel-Islamist forces and HTS drive SAA and its allies out of #KafrNabudah (confirmed by both rebel and pro-gov media) Reinforcements continue to arrive from Northern Idlib. Info via @Liveuamap , @VivaRevolt pic.twitter.com/TYrTYBbttY