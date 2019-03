П рез последните дни, докато кюрдско-арабският алианс Сирийски демократични сили (СДС) изтласкваха „Ислямска държава“ от последните им територии в Сирия, а в Идлиб бяха подновени бомбардировките върху опозиционните райони, сирийският режим отново заяви ясно и категорично, че иска да върне всички територии под свой контрол. Това демонстрира, въпреки всички уговорки и сделки, че няма постигнат компромис. Тъй като една трета от държавата е извън ръцете на Асад, това означава също, че кървавата война, която навлезе в осмата си година този март, ще продължи.

По време на пресконференция с началник щабовете на Иран и Ирак, сирийският министър на отбраната, Али Абдулла Аюб заяви желанието на режима да завладее всички зони, останали извън контрола на Дамаск. Сирийският президент неколкократно заяви през последните години, че целта му е да си върне „всеки инч“ от Сирия. Този февруари, той повтори тези думи.

Подобни изявления демонстрират, че Асад няма намерение да спази споразуменията за спиране на огъня, които режимът постигна под натиска на своите съюзници Иран и Русия. Ако погледнем назад във времето, става ясно, че участието на Асад на мирните конференции в Женева е било най-вече, за да спечели повече време за прегрупирани и планиране на следващите военни офанзиви.

In Syria, Assad controls 60 percent of territory, the US-backed SDF forces hold around 30 percent, and the Turkish-Sunni Islamist area is around 10 percent.



Each of these zones is now hosting a civil war of its own. https://t.co/wL5Ip9YRSh