Достигнаха точката на кипене: Сблъсъци между протестиращи и полиция в САЩ

П ротестите срещу войната между Израел и Газа достигнаха точката на кипене в университетите в САЩ, което доведе до арестуването на стотици студенти в кампусите в цялата страна.

Полицията е участвала в сблъсъци с пропалестински протестиращи, които са изградили лагери в десетки кампуси.

Но какви са исканията на студентите, как се изостриха нещата и къде бяха арестувани хора?

В нашия материал по-долу обясняваме какво се е случило досега:

Зала "Ройс", едно от най-значимите места на протеста, вече е освободена от полицията, съобщава Sky News.

През последните дни бяха извършени вандалски прояви и на вратите на сградата бяха изписани със спрей надписи "Свободна Газа".

Репортер на ABC7, намиращ се в хеликоптер над кампуса, заяви: "Сега изглежда, че служителите на полицията на Лос Анджелис наистина имат Ройс Хол".

"Това е нещо голямо за тях, защото сега никой не може да избяга в този коридор и да се опита да се измъкне", каза той.

"И мисля, че е въпрос на време - след като вече са събрали тълпата, лагера и са го обградили изцяло с полицаи - тогава мисля, че ще влязат един по един и ще се опитат да задържат тези протестиращи."

От Sky News са получили потвърждение, че протестиращите в Калифорнийския университет са задържани от полицията след часове на противопоставяне.

Служителите използват бели кабелни връзки, за да арестуват тези, които не се подчиняват на заповедта за разпръскване, издадена преди часове.

Какво се случи досега в Калифорнийския университет.

Полицаи в екипировка за борба с безредиците се струпаха в кампуса на Калифорнийския университет и започнаха да извършват арести - часове след като студентите бяха помолени да напуснат.

Група пропалестински избраха да останат в укрепения лагер, който беше създаден миналата седмица.

Студентите са с очила, шалове, дихателни маски и шапки, а полицията носи несмъртоносни оръжия.

Всичко това се случва една нощ след като вчера в кампуса избухна насилие, провокирано от контрапротестиращи.

Контрадемонстрантите нападнаха пропалестинския лагер, като хвърляха конуси, пуснаха лютив спрей и събориха бариери.

Полицията се намеси, но не бяха извършени арести.

Малко след 1 ч. местно време полицията навлезе в лагера, хвърляйки светкавични зашеметяващи гранати и премествайки отломки, но беше принудена да се оттегли и да се прегрупира в 2 ч. след мирната съпротива на протестиращите.

След това още десетки полицаи пристигнаха с автобуси и много по-голяма група полицаи обгради четирите страни на лагера.

Около 3 ч. сутринта полицията се опита да демонтира барикадите, направени от протестиращите, като свали дървени палети и метални парапети.

Кореспондентката на Sky News в САЩ Марта Келнер съобщава, че протестиращите са използвали лютив спрей в опит да спрат напредъка на полицията, която извършва арести.

"Изглежда, че лидерите на тези протести са начело на тези маси от хора на първа линия", казва Марта Келнер.

"И те многократно призовават за "подкрепления", това е думата, която използват.

"Те също така викат за щитове... също така за всички, които носят каски, да отидат в предната част на това меле, за да се опитат да спрат настъплението на полицията", описва среднощните сблъсъци кореспондентът.

"Протестиращите засега остават доста решителни", допълва тя.

Според студентския вестник на Калифорнийския университет (UCLA) е задържан един от професорите на университета.

В изявление, публикувано онлайн, Daily Bruin заяви, че неговите репортери са "идентифицирали поне един задържан професор от UCLA".

Съобщението не е проверено, а самият UCLA не е коментирал.

Полицията беше предупредила всички, които останат в пропалестинския лагер, че са заплашени от арест и сериозни наранявания, ако не се оттеглят незабавно.

Последните въздушни кадри от мястото на инцидента показват две зашеметяващи гранати, хвърлени от лагера към полицията.

По-рано кореспондентът на Sky News от САЩ Марта Келнер, която се намира в самия пропалестински лагер на UCLA, казва, че полицията се готви да влезе отново.

„Имате усещането, че това е на път да свърши тук“, казва тя.

„Полицията е обкръжила този лагер от четирите страни.“

Този видеозапис, потвърден от Sky News, показва момента, в който полицията изстрелва т.нар. "флаш банг" - зашеметяваща граната в Калифорнийския университет.

