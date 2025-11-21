Емоционален момент: Принцеса Кейт и Джеси Джей се сближиха покрай битките си с рака

К ейт Мидълтън и поп звездата Джеси Джей се сближиха покрай общия си опит в битката с рака.

43-годишната принцеса и 37-годишната певица преживяха емоционален момент по време на Кралското вариететно представление в сряда, 19 ноември, проведено в лондонската „Роял Албърт Хол“. Кейт прегърна изпълнителката на „Price Tag“, която по-късно разкри, че този жест е бил провокиран именно от това, което и двете преживяват.

„Като майка на майка, която наскоро премина през рак, просто исках да я прегърна“, обясни Джеси пред The Independent.

„Признахме, че това е нещо, през което не е лесно да се премине, особено пред обществеността“, добави тя.

Кралското вариететно представление беше особено значимо за принцеса Кейт и съпруга ѝ принц Уилям, тъй като отбеляза първата им поява на червения килим от две години. През това време Кейт ограничи публичните си ангажименти, докато преминаваше лечение след диагнозата рак, поставена през 2024 г.

И двамата бяха подбрали впечатляващи тоалети за събитието – Кейт блестеше в тъмнозелена кадифена рокля от Talbot Runhof, а Уилям избра класически черен кадифен смокинг. Междувременно Джеси, чието истинско име е Джесика Корниш, разкри през юни, че е диагностицирана с рак на гърдата и иска „да бъде открита и да го сподели“ с последователите си. Тя използва социалните мрежи, за да говори открито за мастектомията, през която е преминала.

По-късно певицата съобщи, че ѝ предстои втора операция, заради която отложи есенното си турне, макар впоследствие самата операция да беше отложена.

За принцеса Кейт седмицата беше важна и по друга причина – тя произнесе първата си реч, откакто публично съобщи диагнозата си през март 2024 г. В изказването си Кейт спомена лечението, като благодари на всички, които са я подкрепяли, „особено през последните няколко години“.

Kate Middleton and Jessie J share emotional hug over respective cancer journeys https://t.co/rp9WZbwTix pic.twitter.com/uWROCTYoIJ — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Принцесата на Уелс разкри, че се подлага на превантивна химиотерапия в лично видео, публикувано на 22 март. Новината дойде след седмици на спекулации около здравословното ѝ състояние след „планираната ѝ коремна операция“ през януари. „През януари претърпях голяма коремна операция в Лондон и по това време се смяташе, че състоянието ми не е раково“, каза тя в емоционалното видео. След последващи изследвания обаче беше установено, че „е имало рак“.

Kate Middleton and Jessie J Share Emotional Embrace After Bonding Over Their Cancer Journeys: 'I Wanted to Give Her a Hug' https://t.co/2h1vbodOwH — People (@people) November 20, 2025

През юни 2024 г. Кейт се появи за първи път след диагнозата – на снимка от гората край дома им, придружена от лично писмо, в което споделя, че е била „смаяна от всички мили съобщения за подкрепа и насърчение през последните няколко месеца“.

„Това наистина промени света за Уилям и мен и ни помогна и на двамата да преминем през някои от по-трудните моменти“, добави тя.

През септември 2024 г. Кейт обяви, че е завършила химиотерапията.