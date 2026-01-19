Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

„Да направим Америка отново здрава“. Това беше слоганът на новите диетични насоки на американското правителство, които призоваваха за повече протеини и по-малко преработени храни. Но само дни след това, американският здравен секретар Робърт Ф. Кенеди-младши разкри в подкаст, че самият президент има „най-странните хранителни навици“. „Не знам как е жив“, призна Кенеди.

Не е тайна, че Тръмп е фен на бързата храна. След ликуването от изборите в САЩ, усмихнатият новоизбран президент беше заснет на борда на „Тръмп Еър Форс Едно“, докато се хранеше с McDonald’s с Илон Мъск и Доналд Тръмп-младши, седнал отдясно, който по-късно щеше да се пошегува, че мисията на Кенеди „да направи Америка отново здрава“ ще трябва да почака до „утре“, предаде Telegraph.

Но от какво се състои диетата на Тръмп?

Закуска – нищо. Обяд – нищо. Вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола. Дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos.

„Диетата му е изключително лоша“, съгласява се диетологът от "Telegraph" Сам Райс. „Тя е небалансирана, с твърде много ултрапреработени храни, твърде много наситени мазнини от червено и преработено месо, прости въглехидрати, които могат да причинят скокове на захарта и да доведат до инсулинова резистентност. Тя също е с ниско съдържание на фибри и растителни храни, полезни за червата. Огромното количество диетична кола, което пие, която съдържа изкуствения подсладител аспартам – идентифициран като възможен канцероген от Световната здравна организация – превръща диетата му в хранителен кошмар.“

През последните месеци имаше много спекулации относно здравето на Тръмп, като медиите отбелязаха склонността му да задрямва, венозното му състояние и компютърната томография, на която се подложи през октомври, като потенциални причини за безпокойство. Може ли лошата диета да е виновникът?

Журналистът на Telegraph, Гарет Дейвис опита диетата на Тръмп за една седмица, за да види какво влияние ще окаже тя върху неговото здраве. Ето какво се случи…

Закуска: кола или две

Katie Miller: "Who has the most unhinged eating habits?"



RFK: " The president…I don't know how he's alive, but he is…He's just pumping himself full of poison all day long." pic.twitter.com/JcocFgMkxF — Open Source Intel (@Osint613) January 14, 2026

Тръмп не закусва, ако може да го избегне. Ако все пак закусва e с бекон и пържени яйца.

Президентът, може би неучудващо, изпива няколко добавки, за да започне деня: цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневен аспирин.

Мнението на Гарет:

Обикновено прекарвам сутринта с три-четири кафета, а след това обядвам рано около обяд. Но без кафе в менюто, посягах към кенче диетична кола в 8 сутринта и шепа Doritos, ако огладнявах до средата на сутринта. Чувствах се и изглеждах непристойно. На празен стомах и само с кола, за да преглътна добавките, всяка сутрин ми се гадеше. Освен че се чувствах отвратително, не усетих никакви ползи от хапчетата си.

Мнението на диетолога: 2 звезди

Протеин от бекона и яйцата, също витамини В12, D, А и селен и холин от яйцата.

Потенциални канцерогени от нитратите в бекона. Високо съдържание на наситени мазнини и сол, което е свързано със сърдечно-съдови заболявания.

Подхапване: Кола и чипс

Тръмп изпива 12 кена кола без захар на ден.РФК-младши си спомни как Дейна Уайт, главен изпълнителен директор на Ultimate Fighting Championship, му е казала, че „никога не е виждала Тръмп да пие чаша вода“.

А неговата любима закуска? Doritos. (Голяма опаковка съдържа 2100 калории, а се препоръчва мъжете да консумират общо 2500 на ден.)

Мнението на Гарет:

Успях да увелича приема си на диетична кола ден след ден от три на първия ден до девет на петия ден. Но как някой успява да изпие 12 кена на ден е загадка, отчасти защото са отвратителни и имат вкус на пясък.

Doritos са добре, но тези дни е невероятно странно да ядеш сух чипс от голям плик.

Мнението на диетолога: 0 звезди

Много малко количество от така необходимите фибри от Doritos.

Освен че е свързан с риск от рак, аспартамът в диетичната кола може също да наруши чревния микробиом.

Диетичната кола е съставена предимно от вода (и химикали), така че приемате много течност, но тя съдържа и кофеин, който е диуретик, така че ще трябва да уринирате по-често.

Обяд: Чипс или кюфтета

Както при закуската, Тръмп обикновено не яде нищо. Ако все пак яде, това е сандвич с кюфтета или Doritos. Последния път, когато беше в Белия дом като президент, кюфтетата бяха любимото му ястие. По време на последния си престой като главнокомандващ, той наблягаше на това всичките му приятели да ядат любимата му комфортна храна при първото им посещение. Тогавашният губернатор на Ню Джърси Крис Кристи си спомня: „Ето какво е да си с Тръмп… Той казва: „ето менюто, вие си поръчайте каквото искате“, а след това казва: „Крис, ти и аз ще ядем кюфтета.““

Мнението на Гарет:

Не обядвах нито веднъж през седмицата. Но да бъда без нищо друго освен чипс през деня не беше идеално. Към 15:00 ч. бях наистина гладен, вероятно защото има толкова малко хранителни вещества в това, което се превърна в моите триъгълни врагове (Doritos).

Мнението на диетолога: 1 звезда

Малко количество фибри и малко протеини.

Храненето е нередовно и небалансирано; това може да повлияе негативно на енергийните нива, бдителността и производителността.Повече червено месо и вероятно не много зеленчуци в кюфтетата правят това още едно лошо хранене. Една точка е за протеина от месото, но то идва с голяма порция наситени мазнини. Ако хлябът е пълнозърнест, може да получи още една точка за фибри.

Вечеря: бърза храна или добре изпечена пържола

McDonald’s, KFC, пица или пържола. Изглежда, че се редуват.

Мнението на Гарет:

McDonald’s: Обичайната поръчка на Тръмп са два Биг Мак-а и два Филе-О-Фиш. Той ги яде с малък шоколадов млечен шейк.

KFC: Президентът си поръчва кофа пиле, без гарнитури, без излишни добавки.

Пица: Тръмп е прочут с това, че не яде коричката на своята пеперони пица. Той яде цяла пица, без сосове.

Пържола: Той поръчва пържолата си добре изпечена, а бившият му иконом каза, че е била готвена толкова дълго, че „се клати в чинията“. Яде се с кетчуп.

Мнението на диетолога:

Тук има много протеини, макар и от животински източници, съдържащи много наситени мазнини.

Ястията са ултрапреработени, с ниско съдържание на фибри, високо съдържание на мазнини и сол и ниско съдържание на други здравословни съединения като омега-3 мастни киселини и растителни полифеноли. По-висок риск от хронични заболявания, включително деменция.

Калориите на Гарет по диетата на Тръмп

Ден 1

Закуска: Нищо

Обяд: Нищо

Пиене и подхапване: Диетична кола x3 кена

Вечеря: Биг Мак x2, Филе-О-Фиш x2 и шоколадов млечен шейк

Общо калории: 2460



Ден 2

Закуска: Нищо

Обяд: Нищо

Пиене и подхапване: Диетична кола x5 кена, 130гр пикантни сладки чили Doritos

Вечеря: KFC кофа - 8 парчета пържено пиле

Общо калории: 2460

Ден 3

Закуска: Нищо

Обяд: Нищо

Пиене и подхапване: Диетична кола x7 кена, 130гр пикантни сладки чили Doritos

Вечеря: Пържола и чипс, и много кетчуп. Две парчета пица.

Общо калории: 1936



Ден 4

Закуска: Нищо

Обяд: Нищо

Закуски: Диетична кола x8 кена, 130гр Cool Ranch Doritos

Вечеря: Пица с чоризо и пеперони

Общо калории: 3795



Ден 5

Закуска: Нищо

Обяд: Нищо

Закуски: Диетична кола x9 кена, 130гр BBQ Doritos

Вечеря: Биг Мак, Филе-О-Фиш, пържени картофки и шоколадов млечен шейк

Общо калории: 2484



Окончателнето мнение на Гарет и изненадващи резултати:

Когато идеята за тази статия – да се храня като Тръмп една седмица – първоначално ми беше подхвърлена, не можех да бъда по-ентусиазиран. Да ядеш бърза храна и Doritos една седмица и да не се чувстваш виновен за това? Давай! Отне ми по-малко от час да осъзная, че съм допуснал ужасна грешка.

Бях гладен на първия ден, но след това цялата седмица просто мина покрай мен в мъгла от неудовлетвореност. Нищо не ме засищаше, макар че никога не бях особено гладен.

It’s interesting that Trump has teamed up with RFK to "Make America Healthy Again," especially considering this is reportedly his diet. Given his stamina and overall health over the years, it seems to have worked well for him. pic.twitter.com/Y6VXqkQ4CN — βόρειος βαρόνος (@BorealBaron) November 9, 2024

Това вероятно е така, защото диетата на Доналд Тръмп е като на дете. Просто блед разкош от бежово. Няма подправки, няма дълбочина, няма… нищо. И това се отрази сериозно на тялото ми.

Ръцете ми през цялата седмица винаги бяха студени. И това не е нещо, от което някога страдам. Започнаха и да се белят доста ужасяващо.

Също така едва ходех до тоалетна, а когато отивах, наистина трябваше да се напъна.

Упражненията също бяха истинско мъчение.

Потта ми, странно, също се чувстваше много по-гъста. И отне много повече време, докато всъщност започнах да се потя. Почти сякаш тялото ми се опитваше да се задържи за всяка вода, която можеше да запази.

Вероятно най-отвратителното нещо през седмицата беше да заспивам с кен диетична кола до леглото си вместо чаша вода. Когато се събуждах посред нощ със сухота в устата – което се случваше често предвид приема ми на сол – единственото нещо, с което трябваше да се справя, беше глътка газирана кола. Беше ужасно.

Ето и обратът – всъщност отслабнах с 2,6 кг за пет дни. Но моля ви, моля ви, не мислете, че това е добър начин за отслабване.

Райс обяснява: „Загубата на тегло вероятно е просто дехидратация, причинена от лошата диета и липсата на прием на вода. Дори при много строг калориен дефицит, бихте се затруднили да отслабнете с няколко килограма за една седмица. При само едно хранене на ден, може да сте яли по-малко, отколкото обикновено, но тази диета със сигурност не е достатъчно ограничаваща, за да има значителна загуба на мазнини за пет дни. Така че единственото правдоподобно обяснение е дехидратацията.“

Никога не съм се чувствал по-нездравословно и никога не съм искал чаша вода повече през целия си живот. Честно казано, не разбирам съвсем как Доналд Тръмп е още жив.