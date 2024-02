"Колекционерски артикул": Доналд Тръмп лансира собствена линия "златни" маратонки

Д оналд Тръмп рекламира линия маратонки с марката "Тръмп” за 399 долара за чифт. Кандидатът за президент се появи на "Sneaker Con" във Филаделфия - изложение за обувки, което е известно като "най-голямото изложение за обувки на Земята".

Тръмп беше посрещнат с освирквания и скандирания в Конгресния център на Филаделфия, докато представяше така наречените от него първи официални обувки от марката “Тръмп”.

Маратонките са златни високи обувки с емблема и буквата "Т". На тях има детайли от американското знаме на гърба и червено-бяла подметка.

Те са брандирани като "Never Surrender Hi-Tops". Обувките се предлагат в нов уебсайт, на който се продават и други продукти с марката "Тръмп", включително афтършейв и парфюм.

Сайтът твърди, че не е свързан с кампанията на Тръмп, но служители, работещи за политическия имидж на Тръмп са го рекламирали в онлайн публикации.

По време на събитието бившият президент заяви: "Това е нещо, за което съм говорил в продължение на 12, 13 години. И мисля, че ще има голям успех."

Donald Trump booed as he unveils $399 golden trainers https://t.co/l2yOVhEAc7 via @Yahoo another false news article. There is video proof showing that when Trump came out, the crowd cheered "F*ck Joe Biden".