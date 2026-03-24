Седем откраднати кучета избягаха от кланица и се върнаха у дома

С едем откраднати кучета завладяха сърцата на милиони онлайн, след като избягали от фабрика за месо в Китай и заедно изминали около 16 километра, за да се върнат у дома.

Вирусни кадри показват животните, с различни размери, как образуват „братство“ и тичат по оживена магистрала в Чанчун, провинция Дзилин, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

В клипа кучетата обграждат ранена немска овчарка, докато корги, което води групата, многократно се обръща назад, за да се увери, че никой не е изостанал. В групата има също голдън ретривъри, лабрадори и пекинез.

Човекът, заснел кадрите, казва пред китайското издание Dahe Daily: „Те приличат на група малки братя, изпаднали в беда, движещи се в синхрон – изобщо не приличат на бездомни кучета“. Въпреки че няколко пъти се опитал да ги насочи към безопасно място, кучетата игнорирали призивите му. По-късно той споделил видеото онлайн, призовавайки местните власти да се намесят.

🐶 In China, 7 stolen dogs escaped from a butcher’s truck and walked 17 km home led by a corgi!



In Jilin province, seven dogs were stolen for sale at a dog meat market and loaded into a van. But they managed to escape — and what followed looks like a movie.



Instead of… pic.twitter.com/9gbZI9yl8Q — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Друг минувач също заснел кадри на кучетата, които се разхождат из близките полета. Местната организация Bitter Coffee Stray Dog Base заяви, че животните идват от едно и също село и вероятно са изградили силна връзка помежду си. Доброволци били изпратени заедно с дрон, за да проследят кучетата и да помогнат за насочването им към дома.

Един доброволец твърди, че животните са били откраднати от хора, които управляват магазин за кучешко месо, и може да са избягали от камион, въпреки че няма свидетели на самото бягство.

Въпреки противоречията, някои ресторанти за кучешко месо все още работят в Северен Китай. По време на дългите и сурови зими някои местни вярват, че консумацията на кучешко месо осигурява топлина и издръжливост.

Асоциацията за защита на животните в Далиан заяви, че фермите за кучета са рядкост, тъй като отглеждането им е скъпо. За много търговци бездомните животни и откраднатите домашни любимци са най-евтиният и лесен източник на месо. Градове като Чанчун, Харбин и Далиан са съобщили за множество случаи на кражби на домашни кучета.

На 19 март доброволец съобщи пред Jimu News, че и седемте кучета са се върнали при своите собственици от три различни домакинства. Въз основа на времевата линия на видеата, показващи ги как се връщат у дома, се смята, че са избягали на 16 март и са се прибрали по домовете си на 18 март.

Магистралата, на която са били забелязани за първи път, се намира на около 16 км от тяхното село.

Един собственик каза, че неговите изчезнали немска овчарка и голдън ретривър са се върнали у дома, добавяйки: „Имаме голям късмет, че се върнаха, а не бяха изядени“. Друг собственик с гордост спомена своето корги, известно със своята интелигентност и способност да намира пътя към дома. Друг също похвали интелигентността на коргито, казвайки, че е успяло да поведе групата обратно.

Към момента няма допълнителна информация за предполагаемите крадци. В Китай кражбата на кучета е престъпление, като наказанията включват глоби или лишаване от свобода в зависимост от стойността на животното.

Забележителното пътуване на кучетата привлече огромно внимание онлайн, като видеата събраха над 230 милиона гледания. Един човек написа: „Тяхното пътешествие може да бъде сюжет за филм. Голдън ретривърът се е позиционирал най-близо до движението, за да защитава останалите. Коргито постоянно се е обръщало назад, за да се увери, че никой не е изостанал. Немската овчарка, показвайки естествено лидерство, е останала в центъра като генерал“.

Друг добави: „Кучетата са пример за вярност към своите спътници; хората, които им причиняват вреда, показват много по-малко човечност“.

Трети каза: „Кучетата са нашите най-верни приятели и заслужават защита и грижа. От изключителна важност е възможно най-скоро да се приеме закон за защита на животните“.

Китайското законодателство не забранява изрично консумацията на кучешко месо, въпреки че Шънджън стана един от първите градове в континенталната част на страната, който забрани яденето на котки и кучета през 2020 г.