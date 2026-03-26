Интернет се влюби в тази глутница изгубени кучета, прибиращи се у дома. Жалко, че историята е фалшива

К раткият клип показва група кучета в Китай, които уж били заловени, за да бъдат изядени, но избягали и предприели дълго пътуване към дома като весела банда аутсайдери – включително голдън ретривър, ранена немска овчарка и смело корги, което води колоната.

Проблемът: това не е истина. Въпреки че оригиналният клип е автентичен и показва седем кучета, скитащи край магистрала в североизточната провинция Дзилин, китайските държавни медии впоследствие опровергаха историята за тяхното бягство и пътуване към дома, съобщава CNN .

Въпреки това, измислената приказка заживя собствен живот. Потребителите в социалните мрежи я оприличиха на филма на Дисни от 1993 г. „На път към дома“. Последваха версии, генерирани от AI: филмови плакати на седемте кучета, трейлър, изобразяващ вълнуващото им бягство, и дори изображения на повторното им събиране с преливащите от щастие собственици.

Феноменът илюстрира как дезинформацията може да се мултиплицира след вирусен момент, разпространявайки на пръв поглед безобидни разкази, които стават все по-трудни за проверка в ерата на изкуствения интелект. В този случай някои от фалшивите сюжетни линии включваха и расистки стереотипи.

Group of dogs spotted on highway 10 miles from home https://t.co/hXEstUrML9 pic.twitter.com/jUas8UFDj0 — New York Post (@nypost) March 24, 2026

На фона на мрачните новини, аудиторията е жадна за позитивно съдържание, като видеа с животни. Те предлагат бягство, но популярността им също така насърчава създателите в социалните мрежи да измислят или украсяват съдържание за кликове, казва Ти Джей Томсън, доцент по дигитални медии в университета RMIT в Мелбърн, Австралия.

„Хората се опитват да спечелят от вече съществуващо вирусно съдържание или тенденции“, казва той.

„В интернет и социалните мрежи вниманието е пари. Колкото повече внимание получавате, толкова по-голям е ангажиментът“, допълва той.

Фалшивият наратив

Видеото със седемте кучета първоначално е заснето на 15 март от мъж, шофиращ през отдалечена част на провинция Дзилин, според китайското издание Cover News. Той го публикувал онлайн, спекулирайки, че групата може да е избягала от превозно средство за транспорт на кучета – въпреки че по-късно поясни, че не е видял такова бягство.

Видеото "взриви" китайските социални мрежи, ставайки водеща тема и достигайки над 90 милиона гледания в Douyin и Weibo – две големи платформи. Клипът бързо породи безброй мемета и дискусии в групови чатове. След това стана глобален, появявайки се в TikTok, X, Instagram и множество международни медии.

Разцъфтяха теории, че кучетата може да са били откраднати. Потребителите посочваха как няколко кучета вървят близо до немската овчарка, постоянно обръщайки се да я погледнат – доказателство, според тях, че глутницата защитава ранен член. Други се влюбиха в малкото корги, вървящо отпред, което понякога се връщаше назад като смел лидер, за да се увери, че никой не е изостанал.

Истината е далеч по-малко романтична

Всички кучета принадлежат на селяни, живеещи на няколко километра от магистралата, където са заснети, според държавния вестник City Evening News, който издирил собствениците. Немската овчарка била разгонена, което привлякло останалите кучета към нея, обясниха собствениците.

Повечето кучета в селото са свободно движещи се и често изчезват за ден-два по време на размножителния си цикъл. Въпросните седем кучета отдавна са се прибрали у дома, като немската овчарка сега е вързана на каишка, докато периодът ѝ приключи.

Има няколко причини това видео да стане толкова популярно, казва Томсън. Видеата с животни докосват нашата „детска природа“ и желанието ни да се грижим за малки същества. Животните предлагат неутрално платно за изразяване на универсални теми като общност, принадлежност и самота. И този вид съдържание предлага отдих от безкрайните заглавия за войни и бедствия.

Примери за това са бебето хипопотам Му Денг в Тайланд или маймуната Пънч в японски зоопарк. И двете привлекоха огромни тълпи от посетители, след като станаха вирални. При тях историите са истински, но дори реални събития могат да породят неточни разкази – като преувеличената загриженост онлайн, че Пънч е тормозен от други маймуни, въпреки обясненията на гледачите, че това е нормална йерархия при японските макаци.

A baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan nicknamed 'Punch' has garnered attention around the world after videos of him carrying a stuffed toy were shared on social media. pic.twitter.com/WmDBzBbVjw — The Associated Press (@AP) February 24, 2026

Дори когато оригиналните клипове са автентични, те все по-често се използват като отправна точка за украсени истории и AI съдържание. Наскоро шофьор на автобус в Австралия спаси коала от стълб. Въпреки че инцидентът станал през нощта в празен автобус, оригиналното видео предизвика вълна от фалшиво AI съдържание, показващо как коалата се качва в пълен с пътници автобус – нищо от което не е истина.

Преследване на кликове

Мотивите зад фалшивото съдържание варират, но най-силният е трафикът, който може да бъде монетизиран.

„Този вид съдържание може да се окаже невероятно популярно и да стане популярно в интернет. Това го прави ефективен начин за бързо натрупване на последователи“, казва Тама Лийвър, професор по интернет изследвания в университета Къртин в Пърт, Австралия.

За някои хора може да няма значение дали сладкото видео с животни е истинско. Но това става проблематично, когато зрителите приемат видяното без въпроси – особено при по-сериозни теми. Лийвър отбелязва, че има „огромно количество“ фалшиви кадри от войната в Иран, които някои хора приемат за реални. „Когато свалим гарда и спрем да ни пука за истината в една сфера, критичните ни умения отслабват и в другите“, казва той.

Инцидентът със седемте кучета може да изглежда тривиален, но крие опасности. Например фалшивият наратив, че кучетата са били транспортирани към кланица, подсилва негативния стереотип за китайците, които ядат кучета – нещо, което исторически е подклаждало расизъм срещу китайците в чужбина.

Според статистика в САЩ и Европа, престъпленията от омраза срещу хора от азиатски произход са се увеличили значително след пандемията от Covid-19 (в някои градове над 150%). Видеа като това могат допълнително да влияят на начина, по който външният свят гледа на Китай.

Тъй като все повече „AI помия“ (AI slop) залива интернет, дезинформацията ще продължи да се разпространява, предизвиквайки възприятията ни за истина. Дори лековато съдържание като това рискува да „отрови или размие информационния извор“, казва Томсън.

„Когато не знаеш на какво и на кого да вярваш, това те оставя в плашещо състояние“, добавя Томсън.