Интернет се влюби в тази глутница изгубени кучета, прибиращи се у дома. Жалко, че историята е фалшива

Досега видеото е гледано десетки милиони пъти. Интернет е очарован; и как да не бъдеш?

26 март 2026, 11:30
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

К раткият клип показва група кучета в Китай, които уж били заловени, за да бъдат изядени, но избягали и предприели дълго пътуване към дома като весела банда аутсайдери – включително голдън ретривър, ранена немска овчарка и смело корги, което води колоната.

Проблемът: това не е истина. Въпреки че оригиналният клип е автентичен и показва седем кучета, скитащи край магистрала в североизточната провинция Дзилин, китайските държавни медии впоследствие опровергаха историята за тяхното бягство и пътуване към дома, съобщава CNN.

Въпреки това, измислената приказка заживя собствен живот. Потребителите в социалните мрежи я оприличиха на филма на Дисни от 1993 г. „На път към дома“. Последваха версии, генерирани от AI: филмови плакати на седемте кучета, трейлър, изобразяващ вълнуващото им бягство, и дори изображения на повторното им събиране с преливащите от щастие собственици.

Феноменът илюстрира как дезинформацията може да се мултиплицира след вирусен момент, разпространявайки на пръв поглед безобидни разкази, които стават все по-трудни за проверка в ерата на изкуствения интелект. В този случай някои от фалшивите сюжетни линии включваха и расистки стереотипи.

На фона на мрачните новини, аудиторията е жадна за позитивно съдържание, като видеа с животни. Те предлагат бягство, но популярността им също така насърчава създателите в социалните мрежи да измислят или украсяват съдържание за кликове, казва Ти Джей Томсън, доцент по дигитални медии в университета RMIT в Мелбърн, Австралия.

„Хората се опитват да спечелят от вече съществуващо вирусно съдържание или тенденции“, казва той.

„В интернет и социалните мрежи вниманието е пари. Колкото повече внимание получавате, толкова по-голям е ангажиментът“, допълва той.

Фалшивият наратив

Видеото със седемте кучета първоначално е заснето на 15 март от мъж, шофиращ през отдалечена част на провинция Дзилин, според китайското издание Cover News. Той го публикувал онлайн, спекулирайки, че групата може да е избягала от превозно средство за транспорт на кучета – въпреки че по-късно поясни, че не е видял такова бягство.

Видеото "взриви" китайските социални мрежи, ставайки водеща тема и достигайки над 90 милиона гледания в Douyin и Weibo – две големи платформи. Клипът бързо породи безброй мемета и дискусии в групови чатове. След това стана глобален, появявайки се в TikTok, X, Instagram и множество международни медии.

Разцъфтяха теории, че кучетата може да са били откраднати. Потребителите посочваха как няколко кучета вървят близо до немската овчарка, постоянно обръщайки се да я погледнат – доказателство, според тях, че глутницата защитава ранен член. Други се влюбиха в малкото корги, вървящо отпред, което понякога се връщаше назад като смел лидер, за да се увери, че никой не е изостанал.

Истината е далеч по-малко романтична

Всички кучета принадлежат на селяни, живеещи на няколко километра от магистралата, където са заснети, според държавния вестник City Evening News, който издирил собствениците. Немската овчарка била разгонена, което привлякло останалите кучета към нея, обясниха собствениците.

Повечето кучета в селото са свободно движещи се и често изчезват за ден-два по време на размножителния си цикъл. Въпросните седем кучета отдавна са се прибрали у дома, като немската овчарка сега е вързана на каишка, докато периодът ѝ приключи.

Има няколко причини това видео да стане толкова популярно, казва Томсън. Видеата с животни докосват нашата „детска природа“ и желанието ни да се грижим за малки същества. Животните предлагат неутрално платно за изразяване на универсални теми като общност, принадлежност и самота. И този вид съдържание предлага отдих от безкрайните заглавия за войни и бедствия.

Примери за това са бебето хипопотам Му Денг в Тайланд или маймуната Пънч в японски зоопарк. И двете привлекоха огромни тълпи от посетители, след като станаха вирални. При тях историите са истински, но дори реални събития могат да породят неточни разкази – като преувеличената загриженост онлайн, че Пънч е тормозен от други маймуни, въпреки обясненията на гледачите, че това е нормална йерархия при японските макаци.

Дори когато оригиналните клипове са автентични, те все по-често се използват като отправна точка за украсени истории и AI съдържание. Наскоро шофьор на автобус в Австралия спаси коала от стълб. Въпреки че инцидентът станал през нощта в празен автобус, оригиналното видео предизвика вълна от фалшиво AI съдържание, показващо как коалата се качва в пълен с пътници автобус – нищо от което не е истина.

Преследване на кликове

Мотивите зад фалшивото съдържание варират, но най-силният е трафикът, който може да бъде монетизиран.

„Този вид съдържание може да се окаже невероятно популярно и да стане популярно в интернет. Това го прави ефективен начин за бързо натрупване на последователи“, казва Тама Лийвър, професор по интернет изследвания в университета Къртин в Пърт, Австралия.

За някои хора може да няма значение дали сладкото видео с животни е истинско. Но това става проблематично, когато зрителите приемат видяното без въпроси – особено при по-сериозни теми. Лийвър отбелязва, че има „огромно количество“ фалшиви кадри от войната в Иран, които някои хора приемат за реални. „Когато свалим гарда и спрем да ни пука за истината в една сфера, критичните ни умения отслабват и в другите“, казва той.

Инцидентът със седемте кучета може да изглежда тривиален, но крие опасности. Например фалшивият наратив, че кучетата са били транспортирани към кланица, подсилва негативния стереотип за китайците, които ядат кучета – нещо, което исторически е подклаждало расизъм срещу китайците в чужбина.

Според статистика в САЩ и Европа, престъпленията от омраза срещу хора от азиатски произход са се увеличили значително след пандемията от Covid-19 (в някои градове над 150%). Видеа като това могат допълнително да влияят на начина, по който външният свят гледа на Китай.

Тъй като все повече „AI помия“ (AI slop) залива интернет, дезинформацията ще продължи да се разпространява, предизвиквайки възприятията ни за истина. Дори лековато съдържание като това рискува да „отрови или размие информационния извор“, казва Томсън.

„Когато не знаеш на какво и на кого да вярваш, това те оставя в плашещо състояние“, добавя Томсън.

Дезинформация Изкуствен интелект Вирално съдържание Социални мрежи Фалшив наратив Кучета Китай Расистки стереотипи Монетизация на вниманието Медийно разпространение
Александра Братанова:

Александра Братанова: "Срам ме е, но нямам избор" - апел за финансова помощ от актрисата

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

„Убийте го с огън!“: Космически обект с „пипала“ на МКС ужаси хората в интернет, астронавт изненада какво е

Дронове поразиха турски танкер с 140 000 тона руски петрол

Дронове поразиха турски танкер с 140 000 тона руски петрол

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

26 март: Забравената трагедия на ямболското клане

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

carmarket.bg
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Задържаха началника на пощата в Кърджали
Задържаха началника на пощата в Кърджали

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

„Бялата чума" се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

„Бялата чума“, известна у нас като „жълтата гостенка“, се завръща в САЩ с над 10 000 случая за 2025 г. Лекари предупреждават, че туберкулозата е по-смъртоносна от COVID-19 и развива опасна резистентност, което прави ранното откриване критично

„Най-секси престъпникът": Фенки блокираха достъпа на семейството ми в затвора

Джеръми Мийкс, който се превърна в световна сензация след една-единствена полицейска снимка, разкри мрачната страна на внезапната слава – обсебени почитателки са заемали часовете му за посещения, оставяйки собствения му син пред вратите на затвора

Брокерите запретват ръкави и се включват в ремонтите в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive

Любопитно Преди 1 час

Журито ще даде следващите си оценки тази събота от 20:00 ч.

На ръба на нова финансова криза ли е светът

Войната в Иран и покачващите се цени на енергията не са единственият рисков фактор на пазарите в момента

Историческа среща в Пхенян: Лукашенко и Ким Чен-ун подписаха договор за приятелство

Подписването на документа е резултат от официалните преговори между лидерите на Беларус и КНДР

Секундата между контрола и катастрофата: Как да овладеем автомобила в критичен момент

Ние в "Нет Инфо" и CarMarket вярваме, че разговорът за пътната безопасност трябва да е постоянен и конструктивен, а не само реактивен. Затова стартираме кампанията „Отговорни на пътя“

Двама загинали при ракетна атака над Абу Даби

Още трима души са ранени

Страх от бежанска вълна: Австралия забрани влизането на ирански туристи с валидни визи

Правителството на Антъни Албанезе предприе безпрецедентна стъпка, като анулира валидните визи на хиляди иранци заради опасения, че те няма да се завърнат в родината си след края на почивката си

Иран пусна AI видео с ракета срещу Статуята на свободата

Пропагандният клип на иранската държавна телевизия използва изкуствен интелект, за да съчетае кадри на разрушение с теорията за острова на Епстийн и антивоенни послания, насочени към западната аудитория

Руски дрон се разби в Румъния, Букурещ вдигна изстребители

При инцидента няма пострадали хора и не са нанесени щети

Загинал е човек около хижа Грънчар

Не са известни причините за смъртта му

Атон след труса: Предмети летяха от рафтовете, вибрацията дойде отдолу нагоре

Земетресението в сряда вечерта, регистрирано в 21:08 ч. с епицентър край Карея, е било усетено като изключително интензивно

Жената, обвинена в стрелба по дома на Риана, пледира невинна

Стряскащи разкрития в съда в Лос Анджелис: 35-годишната Иванна Ортис е обвинена в опит за убийство на поп иконата, рапъра ASAP Rocky и трите им малки деца, след като е изстреляла десетки патрони с полуавтоматична пушка

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

Двете компании бяха признати за отговорни от съдебно жури, че не са изпълнили качествено задълженията си да предупредят потребителите за рисковете от използването на техните услуги и това може да промени сектора и как той ще бъде регулиран

"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

Земетресението е регистрирано на 25 март в 21:08 часа, а епицентърът е на около 280 км от София

Горивата в България продължават да поскъпват

През последния месец най-голямо увеличение има при дизела, а метанът остава почти стабилен

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Милена Ал Кюрди от Hell’s Kitchen: Всяка жена може да се справи сама, ако повярва в себе си! (ВИДЕО)

Edna.bg

„Поетите“ тръгват на лятно турне със стихове за жената

Edna.bg

Виляреал иска футболист на Станимир Стоилов

Gong.bg

Алонсо е казал "да" на Ливърпул, но има важно изискване

Gong.bg

Гюров на среща със земеделци и животновъди: Подготвяме мерки, които да успокоят гражданите и бизнеса

Nova.bg

Шофьор намушка друг в Бургас

Nova.bg