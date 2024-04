„Мирише на смърт“: Спасиха близо 100 котки от жилището на жена

Б лизо 100 котки са били изведени от дома на жена, за който казват, че „мирише на смърт“.

Едно коте е било намерено мъртво на адреса на Мариса Фоутлес в Sutton Coldfield, Бирмингам, Англия, докато други е трябвало да бъдат евтаназирани, а трети се е наложило да им бъдат отстранени очите поради котешки грип, съобщава Daily Mail.

На три пъти инспекторите на The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal - RSPCA (Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните-бел.ред.) бяха принудени да нахлуят в „разхвърляния“ й адрес на Tower Road, където градината била натрупана с боклук, стигащ до оградата, докато вътре къщата била покрита с урина.

