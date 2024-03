Диагностицираха с шизофрения герой от "Междузвездни войни"

Д жейк Лойд от "Междузвездни войни", който изигра младия Анакин Скайуокър в блокбъстъра от 1999 г. Епизод 1 – „Phantom Menace", беше диагностициран с шизофрения, а майка му Лиза разказа за психичното му здраве 25 години след излизането на филма на голям екран.

Jake Lloyd played Anakin Skywalker in "Star Wars Episode I: The Phantom Menace" 25 years ago when he was just 8 years old. https://t.co/hhgZhnM8tU

Тя сподели пред Scripps News как синът ѝ, който сега е на 35 години, е получил психотичен пристъп през март 2023 г., докато го е возила вкъщи на връщане от "Макдоналдс".

Тя си спомня: "Той каза, че иска да изгаси колата. И изключи колата в средата на трите ленти, а ние бяхме в средната лента. Имаше много викове и крясъци около нас".

Тя каза, че докато е разговаряла с полицията, "нищо от това не е имало смисъл", но вместо в затвора, той е бил приет в болница, преди да бъде преместен в психиатрично заведение за рехабилитация няколко месеца по-късно.

Той се намира около 10 месеца след 18-месечен престой в болница и Лиза признава, че синът ѝ "се справя много по-добре", отколкото е очаквала.

Mom of "Star Wars" child actor details her son's battle with paranoid schizophrenia



Jake Lloyd, who played a young Anakin Skywalker, was committed to a mental health facility after a breakdown last year.https://t.co/KKQGJ4WW4O