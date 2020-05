Фенове по целия свят отбелязват Деня на "Междузвездни войни"

П очитателите на култовата космическа сага по света днес неофицално отбелязват Деня на "Междузвездни войни".

Поредицата, създадена от Джордж Лукас, се сдоби с предана фенска маса след излизането на първия филм през 1977 г.

#MayThe4thBeWithYou . Rise of Skywalker jumps into hyperspace to land on Disney+ EARLY in honour of Star Wars Day on #May4th

via https://t.co/nibcMLLMgT https://t.co/HKg8Lp6oeT