Почина създателят на бойната станция „Звездата на смъртта“ от „Междузвездни войни"

К олин Кантуел, човекът, проектирал бойната станция „Звездата на смъртта“ в космическата сага „Междузвездни войни“, почина на 90 години, съобщи Асошиейтед прес.

От „Холивуд репортър“ добавят, че партньорката на Кантуел – Сиера Дал, е потвърдила, че Колин е издъхнал в дома си в Колорадо в събота.

Кантуел проектира прототипите на изтребителя X-wing Starfighter и бойната станция „Звездата на смъртта“. Работил е и по филмите „2001: Космическа одисея", „Близки срещи от третия вид“ и „Военни игри“.

Кантуел е роден в Сан Франциско през 1932 г. Преди да се превърне в един от най-известните дизайнери, концептуални художници и режисьори в Холивуд, учи анимация в Калифорнийския университет в Лос Анджелис и завършва Архитектурното училище на Франк Лойд Райт.

Colin Cantwell came up with the prototypes for the original Star Wars films - with other artists developing the iconic designs further https://t.co/ciwTRycvDj