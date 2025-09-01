Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Щ урмови групи от 425-и полк "Скеля" на Въоръжените сили на Украйна освободиха Новоикономично в Донецка област и издигнаха украинското знаме в центъра на населеното място.

"Укринформ" предава, че Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за това във Фейсбук и публикува видео.

"Отне две седмици, за да се премине постепенно, стъпка по стъпка през всяка улица. През нощта - групово формиране, откриване на противника, координиран щурм и почистване“, се казва във видеото.

На 31 август украинското знаме беше издигнато в центъра на Новоикономично.