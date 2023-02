Десет загинали след нападение на израелската армия в Палестина

С поред свидетели и палестински здравни служители най-малко десет палестинци, включително възрастен мъж и няколко бойци, са били убити по време на военна акция на израелската армия в окупирания Западен бряг.

Експлозиите и стрелбата от страна на израелските войски в центъра на Наблус са предизвикали въоръжени сблъсъци с бойци. Установено е, че силен израелски огън е бил насочен към къща, в която са загинали двама високопоставени палестински бойци.

Израел нанесе въздушни удари по цели в Газа

Израелските военни потвърдиха, че техни войски са действали в Наблус.

Здравните власти в Палестина твърдят, че сред убитите по време на престрелките е 72-годишен цивилен. Видеозапис показва тяло на улица, в която обикновено се намира оживен пазарен район на стария град.

