Brexit: Великобритания и ЕС постигнаха историческа сделка

В еликобритания постигна търговско споразумение с ЕС само седем дни преди Brexit, предаде Reuters.

"Сделката е сключена. "Върнахме си контрола над нашите пари, граници, закони, търговия и нашите риболовни води", заяви източник от "Даунинг стрийт".

"Това е фантастична новина за нашите семейства и бизнеси във всяка част от Обединеното кралство. Подписахме първото споразумение за свободна търговия, базирано на нулеви мита и нулеви квоти, което някога е било постигано с ЕС. За рекордно време и в условия, представляващи изключително предизвикателство, постигнахме тази страхотна сделка за цялото Обединено кралство, която защитава целостта на нашия вътрешен пазар и мястото на Северна Ирландия в него", допълва още източникът, цитиран от Reuters.

"Всичко, което беше обещано на британски народ по време на референдума през 2016 и в изборите миналата година се изпълнява със сключването на сделката. Върнахме си контрола върху нашите пари, граници, закони, търговия и риболовната зона. Сделката е фантастична новина за семействата и бизнеса във всички части на Обединеното кралство", се казва в позиция на британското правителство, цитирана от BBC.

UK and EU agree post-Brexit trade deal after months of deadlock, meaning big changes from 1 January 2021https://t.co/tEVuZhcVJY