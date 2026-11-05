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Великобритания и ЕС на финалната права за „рестарт“ на отношенията след Брекзит

Великобритания и Европейският съюз са близо до финализиране на ключово споразумение за „рестартиране“ на отношенията си, като се очаква британският премиер Анди Бърнам да посети Брюксел този месец, за да финализира сделката

5 ноември 2026, 15:34
Великобритания и ЕС на финалната права за „рестарт“ на отношенията след Брекзит
Източник: iStock

П акетът от мерки, който обхваща търговията със селскостопански продукти, емисиите и мобилността на младите хора, има за цел да разреши дългогодишни спорове и да отвори нова страница в сътрудничеството между двете страни след години на напрежение, породено от Брекзит.

Преговорите, продължили 18 месеца, започнаха по времето на предшественика на британския премиер Анди Бърнам - Киър Стармър, и бяха забавени след смяната на правителството през лятото. Според трима души, запознати с преговорите, които са говорили пред  Politico при условие за анонимност, проектите на текстовете по трите основни споразумения вече са до голяма степен завършени и преминават през процедурата за одобрение в ЕС, преди да бъдат представени за окончателно одобрение.

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  • Споразумения за търговия с емисии и селскостопански продукти

Най-напреднала е работата по споразумението за свързване на системите за търговия с емисии. Както Politico съобщи по-рано, то е практически готово от седмици. Споразумението ще освободи двете страни от взаимното прилагане на въглеродния граничен механизъм за корекция (CBAM), който би могъл значително да засегне търговията с определени стоки. Очаква се то да намали дългосрочната несигурност на пазарите и да стимулира инвестициите в зелени технологии.

Постигнат е и значителен напредък по споразумението за санитарните и фитосанитарните мерки (SPS), което обхваща търговията със селскостопански и хранителни продукти. Великобритания ще се придържа динамично към правилата на ЕС, но ще получи изключения за прецизното генно редактиране и новите храни, както и преходни периоди по отношение на пестицидите.

Лондон ще може да запази съществуващата си регулаторна система за прецизно редактирани продукти, докато Брюксел изгради собствена система, след което Обединеното кралство ще премине към правилата на ЕС. Британските производители ще могат да продължат да експериментират с нови храни, но система за етикетиране ще гарантира, че продуктите, които не са разрешени в ЕС, няма да бъдат допускани на европейския пазар. Така ще се запази доверието на потребителите.

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  • Мобилността на младите хора и спорът за таксите

Най-сложният въпрос се оказва мобилността на младите хора. ЕС вече е приел предложението на Обединеното кралство за въвеждане на количествен таван за участниците в схемата, но точният брой все още се договаря. Обсъждат се и условията за реципрочност, така че схемата да се прилага справедливо между Великобритания и държавите членки на ЕС.

Късно искане на ЕС за намаляване на таксите за обучение на европейските студенти във Великобритания ще бъде отделено от по-широкия въпрос за младежката мобилност и ще се разглежда след срещата на върха. Това става ясно от проект на съвместна декларация, видян от Politico. Лондон е отворен към идеята, но само в замяна на гаранции, че няма да бъде засегнат от протекционистичната програма на ЕС „Произведено в Европа“, която цели да насърчи европейското производство. Тъй като законодателството по тази програма все още се финализира, ЕС не може да даде подобни гаранции на този етап.

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  • Съвместна декларация за бъдещето

Нерешените въпроси ще бъдат отразени в планираната съвместна декларация. В проекта се посочва, че двете страни ще „работят за“ споразумение относно таксите за обучение, което да бъде сключено през следващите шест месеца. Документът потвърждава също, че трите основни споразумения представляват единен пакет и трябва да влязат в сила „съвместно и своевременно“. Това подчертава интегрирания подход към подобряването на отношенията.

Декларацията ще обхване и други аспекти на сътрудничеството. Проектът на ЕС предлага незабавно започване на диалог по въпросите на икономическата сигурност, потвърждава подкрепата за Украйна „толкова дълго, колкото е необходимо“ и изразява загриженост за хуманитарната ситуация в Газа и на Западния бряг.

Включено е и искане Великобритания да намали наполовина случаите на предсрочно освобождаване и депортиране на чуждестранни престъпници в държави членки на ЕС – политика, която предизвиква безпокойство в някои европейски столици заради опасения, свързани със сигурността.

В политически план премиерът Бърнам заяви през септември, че иска да използва срещата като отправна точка за представяне на възможности за бъдещето на отношенията между Великобритания и ЕС, включително и за евентуално повторно присъединяване на страната към съюза. Макар подобна стъпка да е малко вероятна да бъде обсъдена като непосредствен резултат от срещата, очаква се темата да получи политическо внимание през същия период. Това показва стремежа към по-задълбочено ангажиране с ЕС.

Източник:  Politico    
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