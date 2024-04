Спорен проектозакон за "чуждестранните агенти" предизвика бой в грузинския парламент

Г рузинският депутат Александър Елисашвили от опозиционната партия "Граждани" влезе в сблъсък с Мамука Мдинарадзе, секретар на управляващата партия "Грузинска мечта-Демократична Грузия" и лидер на парламентарното мнозинство, по време на обсъждането на проектозакона за чуждестранните агенти, предаде ТАСС.

Мдинарадзе отговаряше на въпроси на депутати по време на заседание на парламентарната комисия по правни въпроси, която разглеждаше законопроекта на първо четене. Изведнъж към него се приближи Елисашвили и го удари с ръка по главата. Към схватката се присъединиха и други депутати. Заседанието на комисията беше прекъснато. Наложи се квестори да изведат Елисашвили от заседателната зала.

Пред парламента се бяха събрали няколкостотин протестиращи против приемането на закона за чуждестранните агенти, критикуван от западните държави, предаде Ройтерс.

Управляващата партия "Грузинска мечта" заяви по-рано този месец, че ще въведе отново законова норма, изискваща от организациите, които получават средства от чужбина, да се регистрират като чуждестранни агенти, ако не искат да бъдат глобявани. Това се случва 13 месеца, след като протестите принудиха управляващите да отложат този план.

Законопроектът беше разкритикуван от европейските страни и САЩ. Европейският съюз, който през декември даде на Грузия статут на страна кандидатка, заяви, че този ход е несъвместим с ценностите на блока.

