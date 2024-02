Бой с юмруци и обиди между депутати на Малдивите (ВИДЕО)

С цени, достойни за истински екшън филм, бяха заснети в парламента на Малдивите в края на миналата седмица, предава NOVA.

Депутати влязоха във физическа саморазправа с размяна на юмручни удари и взаимни обиди. Причина за боя стана ключов вот за одобрение на кабинета.

SEE IT: Punches and hair pulling in chaotic and violent Maldives parliament session. pic.twitter.com/E081ZNpAms