Денков: България е изпълнила изискванията за приемането ѝ в Шенген, всяко по-нататъшно отлагане е неприемливо

С тремежът ни е съвременна България също да даде своя достоен и съществен принос в развитието на ЕС. Това посочи премиерът Николай Денков в словото си пред Европейския парламент в Страсбург. Българският министър-председател участва в поредицата дебати “Това е Европа”.

В миналото Юлий Цезар, Карл Велики, Карл Пети, Наполеон Бонапарт, Адолф Хитлер и Йосиф Сталин са се опитвали да обединят Европа чрез завоевателни войни и да подчинят останалите народи със силата на оръжието. Днес, за пръв път в своята многовековна история, Европа е обединена по мирен път в равноправен съюз на независими държави, в който основни ценности са солидарността, свободата, демокрацията, равенството пред закона, правовата държава, зачитането на човешкото достойнство и основните права на всички граждани, посочи той.

Моята родина е една от най-старите държави в Европа, запазила името България от създаването си през 681 г. до наши дни. В своята хилядолетна история тя е била присъединявана насилствено за 167 години към Византия и за близо пет века към Османската империя. Но страната ни успява да възкръсне, благодарение на дейците на българското Възраждане Паисий Хилендарски, Георги Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Георги Бенковски и много други. Един от тях, Васил Левски, когото българският народ нарича Апостолът на Свободата, е духовният вдъхновител на независима европейска България. Още през 1872 година той прокламира, че България трябва да бъде, цитирам, “демократична република, в която всички народности, българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение и всички ще живеят под един общ закон, който ще се избере по вишегласието на всички народности. Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от собствените ни задружни сили”.

В най-новата си история България е била обект на непрекъснати опити за доминация, част от тях успешни, от страна на Руската империя и Съветския съюз. За съжаление, тези великоруски апетити продължават и в наши дни, и страната ни е обект на целенасочени хибридни атаки. Тайните служби и пропагандата на Путин се възползват от икономическата и суровинна обвързаност на страната ни с Русия, както и от историческите и културните връзки между народите ни, за да разделят и противопоставят обществото ни на русофили и евроатлантици.

Затова пълноправното членство на България в ЕС и НАТО е най-голямата гаранция за продължаването на демократичния и европейски път на развитие на родината ни. Затова трябва да завършим европейската си интеграция с присъединяване към Шенген и еврозоната, допълни Денков.

ЕС не е изолиран остров на мира и благоденствието. На границата му вече близо две години бушува опустошителна война, в която руските агресори се опитват да сломят порива на украинския народ да живее в независима, свободна и демократична страна. Не по-малко кръвопролитен е и подновеният въоръжен сблъсък в Близкия изток, предизвикан от бруталната терористична атака на “Хамас” срещу цивилни граждани, жени и деца, и широкомащабният военен отговор на Израел, при който вече загинаха хиляди палестинци, включително много жени и деца. Перспективите за разширяване на конфликта и превръщането му в регионален не са за подценяване, особено като се има предвид нестабилната ситуация в Ливан, Сирия, Ирак и Йемен, както и режимите на аятоласите в Иран и на талибаните в Афганистан. Тревожно е и положението в Далечния изток, където Северна Корея продължава да предизвиква световната общност с ядрената си програма за военни цели и редовното изстрелване на ракети, способни до носят ядрени бойни глави. Голям риск крие и непрекъснато растящото напрежение между Китай и Тайван.

Нестабилна е и обстановката на юг от Европа. В последните години, в няколко страни в Централна и Западна Африка - Габон, Нигер, Чад, Гвинея, Мали и Буркина Фасо, демократично избраните правителства бяха свалени от военните. Притеснителното е, че някои от тези преврати бяха извършени с решаващата помощ на наемници от ЧВК „Вагнер“ и доведоха до идването на власт на проруски режими. Като прибавим към това продължаващите граждански войни в Либия, Судан и Етиопия, анархията в Сомалия и множеството терористични атаки в Тунис, Египет, Кения, Нигерия и други страни, виждаме една изключително тревожна картина на нестабилност в по-голямата част от континента.

ЕС не може да си затваря очите пред тези геополитически предизвикателства. За да се справи с тях, Европа трябва да бъде силна, а за да бъде силна, трябва да бъде обединена.

Трябва да отсеем крайностите и да се обединим около най-добрите консервативни и либерални ценности в името на Европа. Трябва да се преборим с омразата като политически инструмент и с поляризацията като политическа платформа за завоюване на властта. Само така ще си върнем доверието на гражданите и ще продължим напред. Обединена и силна Европа трябва да играе по-активна роля в международните отношения, като влиятелен и силен посредник и гарант на мира. Едновременно с това ЕС трябва да укрепва връзките със стратегическите си съюзници от НАТО и да засилва отбранителните си възможности в сътрудничеството между страните вътре в съюза, включително да обмисли внимателно идеята за създаване на единна европейска армия.

Предвид сложната международна обстановка, разширяването на ЕС придобива изключителна важност. България винаги е била решителен поддръжник и радетел за приемането на Западните Балкани в ЕС. Вярваме, че страните от този критичен за стабилността и мира в Европа регион трябва да бъдат приети, когато изпълнят всички необходими изисквания.

Приветстваме решението на ЕК да препоръча започване на преговори за присъединяване с Украйна и Молдова. Надяваме се в близко бъдеще към тази група да се включи и Грузия.

Днес в Европа все по-често се забелязват известни признаци на умора от войната в Украйна и се надигат гласове против помощта за украинския народ и украинските бежанци.

Войната на Путин срещу Украйна всъщност е война на Путин срещу Европа. Като помагаме на Украйна, помагаме на Европа. Като защитаваме Украйна, защитаваме Европа. Иначе утре в положението на Украйна може да се озове Молдова, вдругиден балтийските републики, после Полша, Румъния, България и други европейски държави.

Непосредствено следствие от войните и нестабилната глобална среда е и увеличаващата се имигрантска вълна, огромното мнозинство от търсещите сигурно убежище се насочва към Европа.

Нуждаем се от нова стратегия, която да разграничава ясно бежанците от войните от икономическите имигранти. ЕС трябва да направи всичко възможно за улесняване приема на бежанците и да предприеме всички необходими мерки за спиране и обезкуражаване на икономическите мигранти. Трябва да се намери необходимият баланс между солидарността и реалните възможности, както на отделните страни, така и на Европейския съюз като цяло.

България е изпълнила всички изисквания за приемането си в Шенгенското пространство и всяко по-нататъшно отлагане е неприемливо и демотивиращо за нашата страна, отбеляза премиерът.

Наша е отговорността свободна, демократична и обединена Европа да пребъде, завърши словото си министър-председателят.