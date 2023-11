"Скрих се под тялото на приятеля си, докато "Хамас" избиваха всички": Израелка разкри как е оцеляла в клането на музикален фестивал

О целяла от клането на "Хамас" на музикален фестивал разкри как е трябвало да се крие под трупа на приятеля си, докато терористите са пресичали границата с Израел и са избивали невинни цивилни граждани.

27-годишната израелска манекенка Ноам Мазал Бен-Давид е била принудена да се прави на мъртва в продължение на два часа, заобиколена от купчина трупове, след като партньорът ѝ Давид Неман и десетки други са били застреляни от терористите на „Хамас“ пред очите ѝ.

'I hid in a skip under my boyfriend's body as Hamas slaughtered everyone': Israeli model reveals how she watched her partner die and had to play dead for two hours surrounded by a pile of corpses during horrific music festival massacre https://t.co/uzMastkjTo pic.twitter.com/zE8BSSdm2B