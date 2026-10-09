Свят

Демерджиев свърза зачестилите бомбени заплахи с изслушванията си за полетите на Пеевски

Вътрешният министър заяви, че броят на сигналите е нараснал рязко след изслушването му на 2 юли

Обновена преди 1 час / 9 октомври 2026, 10:47
Иван Демерджиев
Иван Демерджиев   
Източник: БГНЕС

В ътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че бомбените заплахи у нас рязко са нараснали след изслушването му за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предаде DarikNews.bg.

„Бомбените заплахи ескалират от време на време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи. Същото се наблюдава и миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, както и през тази седмица. Интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли самолетът, с който са извършвани полетите, е продаден на дубайска компания. Също много интересно съвпадение“, заяви министърът от парламентарната трибуна в отговор на депутатски въпрос.

 

 

От юни 2026 г. до настоящия момент са получени стотици заплашителни електронни писма, адресирани до български институции - съдилища, университети, детски градини, летища, пристанища и други, посочи Демерджиев.

Съдържанието на заплахите е почти идентично – автоматизирано, преведено на български език, без конкретика, с твърдения за поставени взривни устройства в сгради и последващо насилие. За инцидентите са образувани досъдебни производства за престъпления. Установено е, че използваните електронни пощенски кутии са компрометирани от неизвестни лица и неправомерно са експлоатирани за изпращане на бомбени заплахи. Използвани са различни анонимизиращи инструменти и услуги, чрез които се прикриват реалният източник на електронните съобщения и техният изпращач, обясни министърът.

Има данни, че достъпът до част от компрометираните електронни пощенски кутии и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми. При анализа на съдържанието са установени индикации за използване на автоматизирани инструменти за превод, което е индикатор, че заплахите не идват от територията на България.

Към момента не е налице ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на подобни съобщения, посочи Демерджиев.

Във връзка с инцидентите са изпратени запитвания до доставчиците на електронни пощенски услуги, обслужващи компрометираните акаунти. От част от получените отговори е установено, че реалният източник на съобщенията не може да бъде идентифициран.

Установено е, че превзетите имейл акаунти са свързани с инфраструктура на доставчици на имейл и хостинг услуги от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, както и с безплатна швейцарска анонимизираща пощенска услуга.

Към настоящият момент извършителите на заплахите не са установени. "Въз основа на наличните до момента данни може да се направи обосновано предположение, че те не са българи, както и че заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка за готовността за реакция на институциите ни".

По думите му подобни атакци целят дестабилизация и всяване на хаос, нарушаване на обществения ритъм и подкопаване на доверието на гражданите в държавните институции.

„Възможностите са две: или тези атаки целят да установят начина на действие и бдителността на нашите институции, или някой цели да всее хаос в определени моменти, за което дадох примери. Работим и по двете възможни версии“, заяви в заключение той.

Източник: DarikNews.bg    
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