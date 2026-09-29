България

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

Инцидентът е станал при 239-ия километър на магистралата, няма пострадали

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 09:52
Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас
Източник: БТА

В ременно движението при 239-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

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Активната лента е затворена, а трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

От полицията уточниха за БТА, че сигналът за инцидента е подаден в 8:27 часа. Самокатастрофирал е лек автомобил, който се е движил в посока Бургас.

При произшествието няма пострадали.

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През последното денонощие в страната са регистрирани 13 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 15 души, загинали няма, съобщи МВР на сайта си. 

В София са станали две тежки и 27 леки катастрофи, ранени са двама души. 

От началото на месеца в катастрофи са загинали 46 души и са пострадали 786. От началото на годината живота си в пътни инциденти са загубили 359 души, а 6364 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите (323) през същия период на 2025 г. се отчитат 36 повече загинали участници в движението през 2026 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Сливен - Велина Василева; Маргарита Колева    
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