Делото срещу Доналд Тръмп: Има истински проблем с този съдия

Д оналд Тръмп заяви, че има "сериозен проблем" със съдията, който води наказателното му дело в Ню Йорк, и че трябва да е в предизборната кампания, а не в съда.

"Няма да ни бъде даден справедлив процес", заяви Тръмп пред репортери пред съдебната зала в Манхатън, след като за деня приключи изборът на съдебни заседатели по делото му за "мълчаливи пари" - едно от четирите отделни наказателни дела, които са му повдигнати.

Тръмп също така разкритикува съдия Хуан Мерчан за това, че е отхвърлил молбата му да му бъде позволено да присъства на изслушване във Върховния съд следващата седмица.

Тръмп твърди, че като бивш президент трябва да бъде имунизиран срещу наказателно преследване - въпрос, който най-висшата съдебна инстанция в страната трябва да прецени в аргументите си на 25 април.

"Съдията, разбира се, няма да ни позволи да стигнем дотам", каза Тръмп. "Той си мисли, че е по-висш от Върховния съд, предполагам".

