Свят

Съпругата на Мадуро поиска да бъде освободена поради сърдечни проблеми

Защитата на Силия Флорес твърди, че тя се нуждае от коронарно изследване или операция.

11 септември 2026, 08:52
Бившият венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му в Каракас
Бившият венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му в Каракас   
Източник: БТА
  • Силия Флорес, съпруга на бившия венецуелски президент Николас Мадуро, поиска домашен арест в САЩ заради сериозни сърдечни проблеми, изискващи изследване или операция.
  • Защитата предлага строги условия – 24-часова въоръжена охрана, електронна гривна и конфискуван паспорт, като твърди, че затворът не осигурява адекватно лечение.
  • Флорес и Мадуро са обвинени от САЩ в подпомагане на транспортирането на тонове кокаин към страната; и двамата отричат обвиненията.

Съпругата на бившия венецуелски президент Николас Мадуро, Силия Флорес, съдена в САЩ за наркотрафик и задържана в същия затвор като съпруга си, поиска да бъде освободена и поставена под домашен арест заради сърдечни проблеми, предаде Франс прес.

Преди да бъде заловена от САЩ, 69-годишната Силия Флорес "е била в добро здраве и не се е подлагала на никакво дългосрочно лечение, с изключение на една месечна инжекция", увери адвокатът ѝ Марк Донъли в искането до съда вчера. Сега, задържана във федерален затвор в Бруклин, тя страда от сериозни сърдечни проблеми, които изискват коронарно изследване или дори операция, посочва защитата.

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Тъй като условията в затвора не ѝ позволяват да получи адекватно лечение, адвокатът настоява тя да бъде поставена под домашен арест в САЩ при изключително строги условия: въоръжена охрана 24 часа в денонощието, електронна гривна, конфискуван паспорт.

Бившият венецуелски държавен глава и съпругата му, които бяха задържани от силите на САЩ в Каракас в началото на годината на 3 януари, са обвинени, че са помогнали за транспортирането на тонове кокаин към Съединените щати. Двамата отрекоха обвиненията, като Николас Мадуро твърди, че е "военнопленник", припомня АФП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
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