Старт на гласуването на втория тур на президентските избори в Румъния

Р умънските граждани с право на глас, които живеят извън територията на Румъния, започнаха да гласуват днес на втория тур на президентските избори, съобщава агенция Аджерпрес. Зад граница са разкрити 950 избирателните секции, като румънците в чужбина могат да гласуват и чрез кореспонденция.

Гласуването зад граница е организирано в три дни, както беше и на първия тур на изборите на 24 ноември, след който до балотаж достигнаха независимият кандидат Калин Джорджеску и лидерката на дясноцентристката опозиционна партия „Съюз за спасение на Румъния“ Елена Ласкони. На първия тур на изборите в чужбина гласуваха 821 703 души.

Днес гласуването е от 12:00 ч. до 21:00 ч., а в събота и неделя – от 7:00 ч. до 21:00 ч. местно време.

Румънците в Нова Зеландия, Австралия и в Азия вече гласуват, а след няколко часа ще започне и изборният процес в Италия – страната с най-многобройна общност от румънци, посочва телевизия Диджи 24. До момента са гласували над 3200 души, допълва телевизията.

Румънските граждани, които се намират в чужбина в деня на изборите, независимо дали имат или не местожителство в дадена държава, могат да гласуват в някоя от 950-те разкрити избирателни секции, уточнява Аджерпрес.

Вотът чрез кореспонденция е възможен след като избирателят е поискал изпращане по пощата на изборните книжа до адреса му в чужбина. Най-многобройни искания за упражняване на вот чрез кореспонденция са пристигнали от румънски граждани във Великобритания – 1609 души, Германия – 1347 души, Швейцария – 555 души, Нидерландия – 421 души, Франция – 410 души. Над 300 искания за вот чрез кореспонденция са пристигнали от Испания, Италия, САЩ и Белгия, информира Аджерпрес.

За гласуване в избирателни секции зад граница най-многобройни искания са пристигнали от Нидерландия – 1653, Великобритания – 1107, Германия – 732, Италия – 478, Франция – 471, Белгия – 436, Испания – 409.

Ако има избиратели, които не са се регистрирали на портала www.votstrainatate.ro, те могат да гласуват в избирателните секции зад граница, като ще бъдат вписани в допълнителни избирателни списъци.

Изборният ден може да бъде удължен максимум до 23:59 ч., ако пред избирателните секции все още има желаещи да гласуват след 21:00 ч. Всички избирателни секции в чужбина са с постоянно видеонаблюдение.

Избирателите гласуват в тайни стаички, като прилагат печат с надпис „Гласуван“ в полето, което съдържа името на кандидата, когото са избрали. След това гласоподавателят пуска бюлетината в урната и връща печата на председателя или на някой от членовете на избирателната секция.

