Премиерът на Дания към САЩ: Не може да анексирате друга държава

Д атският премиер Мете Фредериксен призова в четвъртък за засилено сътрудничество със Съединените щати в областта на отбраната на Арктика по време на посещение в Гренландия и твърдо отхвърли желанието на САЩ да анексират полуавтономната датска територия, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Посещението на Фредериксен идва след месеци на напрежение между Вашингтон и Копенхаген заради многократните декларации на американския президент Доналд Тръмп, че арктическият остров трябва да стане част от Съединените щати.

На пресконференция с напускащия и бъдещия министър-председател на Гренландия

Фредериксен превключи на английски, за да се обърне директно към Съединените щати,

като ги покани да засилят сигурността в Арктика заедно с Дания и Гренландия. „Бих искала да използвам тази възможност да изпратя съобщение директно до Съединените американски щати“, каза Фредериксен на борда на военен кораб със заснежени скали на заден план.

„Не става дума само за Гренландия или Дания, става дума за световния ред, който сме изградили заедно от другата страна на Атлантическия океан в продължение на поколения. Не можете да анексирате друга държава, дори и с аргумент за сигурността“, категорична е тя.

Holy Cow!



Denmark’s Prime Minister Mette Frederiksen just sent a very stern, serious and condemning message to Donald Trump about his attempts to annex Greenland!



“When you ask our businesses to invest into the US. They do. When you ask us to spend more on defense. We do. And… pic.twitter.com/YkIVqYh8oy