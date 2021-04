"Да се трупат трупове" - Джонсън отрече да го е казал

Б ританският премиер Борис Джонсън отрече появили се в медии твърдения, че заявил, че би предпочел трупове да се трупат с хиляди, отколкото да разпореди трети общонационален локдаун, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

British Prime Minister Boris Johnson denied a newspaper report that he had said he would rather bodies piled 'high in their thousands' than order a third COVID-19 lockdown https://t.co/ukKZijh1MZ